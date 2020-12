Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette per le fettuccine

Le migliori ricette per preparare delle fettuccine di Natale che conquistino al primo assaggio. Tante idee in cucina per un primo piatto sempre molto gustoso.

Le fettuccine sono senza dubbio uno dei primi piatti insieme alla lasagna, più graditi durante le feste, in particolare il Natale. Sono diverse le ricette che le vedono protagoniste sia al sugo di pomodoro che in bianco.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle ricette più appetitose con cui preparare delle fettuccine di Natale. Ingredienti semplici e genuini per un piatto che non può mancare durante le feste in famiglia. Scopri anche le migliori ricette con la salsiccia per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: come preparare le fettuccine a mano

Le fettuccine potranno essere comprate sicuramente, sia nella versione secca che fresca, ma farle a mano, soprattutto in occasione del Natale, sarà un ‘plus’ che tutti apprezzeranno si certo. Scopriamo alcune ricette per preparare delle ottime fettuccine fatte in casa.

La Fettuccine di Benedetta

La food blogger più amata in Italia, ci insegna come preparare delle fettuccine o tagliatelle in modo semplice e veloce.

Le Fettuccine di Giallo Zafferano

La ricetta classica delle fettuccine offerta dagli esperti chef di Giallo Zafferano.

Le fettuccine de La Speziata

La pasta all’uovo, quella fatta in casa e quella con cui preparare tanti formati di pasta tra i quali le fettuccine.

Le Fettuccine acqua e farina di Tutti a Tavola

Per chi non ama la pasta all’uovo ecco una ricetta per preparare le fettuccine acqua e farina.

