Non avete la frusta elettrica e dovete montare gli albumi a neve? Scopri come farlo a casa con un trucco infallibile.

In cucina si possono preparare tante pietanze, non solo occorrono ingredienti specifici e di qualità, ma anche gli utensili adatti. Purtroppo per alcune ricette come ad esempio quelle che prevedono gli albumi montati a neve è necessario l’utilizzo della frusta elettrica. Sicuramente garantirà un risultato finale impeccabile.

Ma cosa accade se non si ha a disposizione determinati strumenti ma si vuole comunque realizzare la ricetta?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo trucchetto su come montare alla perfezione gli albumi a neve.

Come montare gli albumi a neve: trucco infallibile

Non è poi così difficile montare a neve gli albumi, ecco i metodi infallibili, bastano 3 semplici strumenti, scoprite quali.

-Forchetta: una valida alternativa alla frusta a mano o elettrica, purtroppo quando viene a mancare non si può fare diversamente. Occorre pazienza e non fermarsi mai. Iniziate a separare bene i tuorli dagli albumi, questi ultimi li mettete in una ciotola. Inclinate in avanti un pò e con la forchetta sbattete energicamente, facendo dei movimenti circolari e ampi. Dovrete ottenere un composto molto soffice, quindi il segreto e proprio la lavorazione. Lavorate bene e costantemente e vi fermerete solo quando il composto sarà spumoso e stabile.

-Frusta a mano: procedete come sopra l’unica differenza è sbatterli con la frusta a mano dovete garantire dei movimenti circolari e ampi. Noterete dopo qualche minuto la schiuma in superficie.

– Bottiglia di plastica: un metodo veloce, garantirà un risultato perfetto. Togliete il tappo di plastica dalla bottiglia, lavate per bene compreso il tappo e asciugate. Adesso mettete nel collo della bottiglia l’imbuto e unite gli albumi. Richiudete con il tappo e iniziate ad agitare energicamente, dovete essere veloci, ma soprattutto costante nel movimento. Dovrete avere pazienza perchè occorrono circa 4 minuti, dopo questo tempo, noterete una schiuma spumosa e soda. Gli albumi montati devono essere utilizzati subito per la preparazioni delle vostre ricette.

Sconsigliamo vivamente la conservazione, ma utilizzate subito.

Non è poi così difficile montare a neve ben ferma gli albumi, anche se non avete a disposizione l’utensile adatto. Sicuramente le fruste elettriche semplificano e velocizzano il tutto!