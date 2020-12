Malgioglio apre gli occhi a Pierpaolo: la verità su Elisabetta Gregoraci

Malgioglio, subito dopo la diretta del GF Vip, ha aperto gli occhi a Pierpaolo Pretelli, mostrandogli un lato inedito della Gregoraci.

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più amati non solo del piccolo schermo degli italiani, ma anche tra i concorrenti presenti nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo non è così difficile da capire, visto che è uno dei pochi vipponi in grado di dire sempre quello che pensa, senza mai risultare maleducato ma spesso scomodo.

Subito dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, il paroliere di Mina ha provato a fare aprire gli occhi a Pierpaolo Pretelli, facendolo ragionare sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, che ieri ha rotto il silenzio su Mino Magli, ma lui non ha voluto sentire ragioni, convinto che al di fuori della casa più spiata d’Italia ci possa essere un futuro tra loro.

“Amore, quella quando tu esci dalla casa se provi a chiamarla manco ti risponde“ ha subito messo in chiaro Cristiano, non gettando assolutamente fango sulla conduttrice, ma provando a fare ragionare Pierpaolo, in quanto lei è stata piuttosto chiara che non c’è trippa per gatti, in quanto non è assolutamente interessata a lui da quel punto di vista, ma lui non ha voluto sentire ragioni convinto che al di fuori del programma possono esserci serie possibilità che possa funzionare tra loro.

Malgioglio ha aperto gli occhi a Pierpaolo, ma lui ha preferito anche tapparsi le orecchie, continuando con la sua tesi.

Pierpaolo crede in Elisabetta Gregoraci: Malgioglio lo stronca

Pierpaolo Pretelli non ha voluto sentire ragioni ed ha replicato a Malgioglio al GF Vip, affermando che Elisabetta Gregoraci non è che non fosse interessata a lui, ma semplicemente fosse molto frenata a causa del mondo esterno. In quanto lei, oltre ad essere un personaggio, è anche una mamma e non vorrebbe far vedere certe immagini a suo figlio, che è poco più di un bambino, con cui non aveva certo la possibilità di potergli spiegare determinate cose.

Pierpaolo è convinto delle sue idee, anzi. Se in un primo momento aveva rivelato di essersi freddato nei confronti della conduttrice, che ieri ha ricevuto un dolcissimo messaggio cui hanno partecipato tutti i concorrenti tranne Giulia e Selvaggia, ora sembra essere tornato di nuovo al punto di partenza, speranzoso che dopo la fine del programma, a febbraio, qualcosa tra loro possa accadere.

Oltre a Malgioglio, però, anche gli altri concorrenti non credono in questa storia. Purtroppo tutte queste speranza sembrano esistere soltanto Pretelli, in quanto la conduttrice è sembrata essere quasi sempre chiara a tal proposito.

Malgy che sbatte in faccia sempre la verità a tutti#Confirmed ✔️#Mattino5 pic.twitter.com/oOTaAb7s2C — Mattino5 (@mattino5) December 8, 2020

Pierpaolo ed Elisabetta avranno realmente modo di poter approfondire la loro amicizia speciale oppure l’ex velino moro si è costruito soltanto dei castelli di sabbia che crolleranno appena uscito a contatto con il mondo reale? Staremo a vedere, il loro rapporto potrebbe riservare grandi sorprese.