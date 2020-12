Grave lutto nel mondo del cinema: a soli 53 anni, dopo aver combattuto contro la malattia, è morta l’attrice Natalie Desselle Reid.

Lutto nel mondo del cinema. A soli 53 anni è morta l’attrice Natalie Desselle Reid dopo aver combattuto contro la malattia. Attrice comica, era molto conosciuta per aver interpretato il ruolo di Eve nella sit-com UPN.

Come fa sapere il sito TMZ, sembra che l’attrice si sia spenta dopo aver combattuto contro un cancro al colon.

A confermare tutto, però, è lo staff che, su Instagram, ha scritto:

“È con un cuore estremamente pesante che condividiamo la perdita della nostra bella Natalie per un cancro al colon. Era una luce brillante in questo mondo. Una regina. Una madre e una moglie straordinarie. Sarà amata per sempre. Naturalmente, stiamo soffrendo e stiamo elaborando questa profonda perdita e vi ingraziamo in anticipo per il rispetto della nostra privacy in questo momento estremamente difficile”.

Morta Natalie Desselle Reid: le parole della manager

La morte di Natalie Desselle Reid ha sconvolto non solo i suoi fans, ma soprattutto tutte le persone che l’hanno conosciuta e amata. La manager Dolores Robinson, su Twitter, l’ha ricordata così:

“Natalie Desselle, la bella e talentuosa attrice è morta questa mattina. Natalie era una luce brillante. Era un’attrice e una comica straordinaria, ma anche una madre e una moglie fantastica. Invio le mie preghiere alla sua famiglia. Ho avuto il piacere di gestire la sua carriera”.

“Sono assolutamente distrutta da questa notizia. L’attrice Natalie Desselle, una stella splendente, è morta questa mattina. L’ho conosciuta quando mia madre la gestiva. Ci mancherà così tanto, invio le mie preghiere ai suoi figli e al marito. Riposa in pace, dolce ragazza”, ha scritto su Twitter Holly Robinson Peete.

“Era una cosa bella persona”, ha aggiunto ancora.