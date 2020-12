Grande Fratello Vip clamoroso: a Natale accadrà qualcosa di epico

Clamoroso al Grande Fratello vip 2020: la notte di Natale, nella casa, accadrà qualcosa di epico e che non è mai accduto prima.

Sarà un Natale indimenticabile per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che hanno deciso di prolungare la loro permanenza nella Casa fino a febbraio trascorrendo così nel bunker di Cinecittà sia Natale che Capodanno.

Come aveva fatto intuire Alfonso Signorini annunciando il prolungamento del reality per altri due mesi, per i Vipponi, non sarà un Natale lontano dalle proprie famiglie. Ogni concorrente avrà la possibilità di avere vicino a sè un affetto importante nel giorno più bello dell’anno e, ad anticipare qualche dettaglio di quello che dovrebbe accadere a Natale al GF Vip 2020 è Gabriele Parpiglia per Giornalettismo.

Natale e Capodanno al Grande Fratello Vip 2020: ecco cosa accadrà ai concorrenti

Natale e Capodanno nella casa del GF Vip 2020 sarà assolutamente indimenticabili per i concorrenti. Dopo la decisione di abbanondare di Elisabetta Gregoraci e di Francesco Oppini che è tornato nella Casa per un confronto con Tommaso Zorzi, in casa sono rimasti: Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Dayane Mello, Selvaggia Roma e Adua De Vesco a cui si aggiungeranno Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet.

Tutti i concorrenti vivranno un Natale e un Capodanno molto speciali. Come fa sapere Gabriele Parpiglia per Giornalettismo, a Natale, gli autori del GF Vip 2020 starebbero valutando due opzione.

Sempre con il rispetto delle norme restrittive, starebbero pensando di far entrare nella casa un parente per ogni concorrente per la cena di Natale. L’alternativa è il collegamento da casa attraverso il maxi schermo. In ogni caso, per ciascun “vippone” sarà comunque un Natale da ricordare per sempre.

Cosa accadrà, invece, a Capodanno? Alfonso Signorini ha annunciato che trascorreranno la serata insieme chiedendo ai suoi inquilini degli “outfit pazzeschi” poter finalmente salutare un anno difficile per tutti. Cristiano Malgioglio, inoltre, ha annunciato un concerto in casa con cui farà cantare e ballare non solo i suoi compagni d’avventura, ma anche i telespettatori che decideranno di sintonizzarsi su canale 5.