Lotto, superenalotto e million day: i numeri da giocare ce li da Wanda Nara

Vuoi tentare la fortuna e vincere una delle estrazioni e diventare finalmente ricco? Wanda Nara potrebbe fare al caso tuo.

Magari un bacio dalla Dea bendata che possa finalmente renderci ricchi è la cosa che desideriamo di più. Vogliamo tutti quella vittoria che possa farci vivere quella vita da sogno che pensiamo di meritare.

Una vacanza da sogno a New York, un mese in crociera, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

E se invece fosse Wanda Nara a fornirci i numeri?

I numeri vincenti offerti da Wanda Nara

Oggi i numeri sono offerti proprio dalla moglie di Mauro Icardi. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la showgirl e presentatrice, vediamo che:

Nome: Wanda Nara

Wanda Nara Data di nascita: 10 dicembre 1986

10 dicembre 1986 Età: 32 anni

32 anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Agente sportivo, Ballerina, Modella, Showgirl ed opinionista

Agente sportivo, Ballerina, Modella, Showgirl ed opinionista Titolo di studio: Licenza Media

Licenza Media Luogo di nascita: Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires (Argentina) Altezza: 173 cm

173 cm Peso: 58 kg

58 kg Figli: 5

Sulla base dei numeri che si possono evincere dalle caratteristiche di Wanda Nara e che ora andremo ad analizzare vediamo che emergono i seguenti numeri:

1 (la showgirl è infatti alta 1 metro e 73 centimetri e Buenos Aires e la prima città dell’Argentina)

(la showgirl è infatti alta 1 metro e 73 centimetri e Buenos Aires e la prima città dell’Argentina) 5 (il numero di figli avuti dalle sue relazioni)

(il numero di figli avuti dalle sue relazioni) 9 (uno dei numeri fortunati che corrispondono al Sagittario)

(uno dei numeri fortunati che corrispondono al Sagittario) 10 (giorno di nascita della moglie di Icardi)

(giorno di nascita della moglie di Icardi) 12 (mese di nascita della ballerina ed agente sportivo)

(mese di nascita della ballerina ed agente sportivo) 14 (secondo numero fortunato del segno zodiacale del Sagittario)

(secondo numero fortunato del segno zodiacale del Sagittario) 19 (le prime due cifre di 1986, anno di nascita)

(le prime due cifre di 1986, anno di nascita) 23 (terzo numero fortunato del segno del Sagittario)

(terzo numero fortunato del segno del Sagittario) 32 (età di Wanda Nara)

(età di Wanda Nara) 58 (il peso della showgirl)

(il peso della showgirl) 73 ( i centimetri di altezza oltre al metro)

( i centimetri di altezza oltre al metro) 86 (terza e quarta cifra dell’anno di nascita)

I numeri fortunati di Wanda Nara e che si possono giocare sono:

1 – 5 – 9 – 10 – 12 – 14 – 19 – 23 – 32 – 58 – 73 – 86

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono i numeri ritardatari. Cioè quelli che da molte settimane non vengono estratti, per il gioco giornaliero del Million Day:

24-49-9-1-15-37-38-52-43-45-19-12-6-3-7-42-18-41-22-48-36-14-44-54-40-17-16