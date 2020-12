By

Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip 2020 per tornare dal figlio Nathan e la sorella Marzia la sorprende così, video.

Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip 2020 per tornare a casa e trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan e la sua famiglia e la sorella Marzia ha pensato di sorprenderla organizzarla un bentornata speciale.

Sul profilo Instagram della showgirl calabrese sono stati pubblicati due breve filmati con una stanza addobbata con palloncini, fotografie e tutto ciò che ha reso ancora più speciale il ritorno alla realtà della Gregoraci.

“Che bella sorpresa. Grazie a Marzia Gregoraci e alla sua migliore amica”, ha scritto lo staff di Elisabetta condividendo il video tra le storie di Instagram.

“Grazie a voi per questa bellissima sorpresa. La nostra Ely era molto emozionata“, si legge ancora.

La sorpresa di Marzia per Elisabetta Gregoraci: un ritorno a casa molto speciale

Dopo aver seguito da casa il percorso della sorella Elisabetta, Marzia Gregoraci, felicissima di riabbracciara e di poter trascorrere il Natale con lei, ha sfoggiato il suo miglior sorriso nei video pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale dell’ex moglie di Flavio Briatore che, nello studio del Grande Fratello Vip 2020 ha rotto il silenzio su Mino Magli.

Felice dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha conquistato l’affetto dei suoi coinquilini, in particolare quello di Pierpaolo Pretelli che ha cercato in tutti i modi di conquistare il suo cuore, la Gregoraci, in studio con Alfonso Signorini, dopo aver ripercorso tutte le settimane trascorse nella Casa attraverso una clip molto emozionante, ha detto:

“Grazie per questa clip è bellissima. Io lo penso sul serio, penso che mia madre sia contenta, ho pensato tanto a lei nella casa, ho pregato, le ho chiesto di starmi accanto, perché ci sono delle giornate nere. Avevo tantissima paura, perché mi metto a nuda, una cosa nuova è un reality e io non ne avevo mai fatti, sono una donna più forte e consapevole, è un bilancio positivo il mio. Non pensavo di arrivare fino alla fine, ringrazio il pubblico che mi ha supportato”.