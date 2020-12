L’Eczema atomico, chiamato anche dermatite atopica è uno stato di salute che porta la persona affetta a sviluppare delle chiazze piccole o grandi di pelle secca in diverse zone del corpo.

La dermatite spesso associata ad un’infiammazione della pelle, ed è qui che entra in gioco l’alimentazione. Sembrerebbe infatti che limitare o evitare alcuni cibi precisi possa portare ad un miglioramento riguardo ai segni e sintomi di questa malattia.

Stabilire un regime alimentare adeguato è quindi di vitale importanza, ovviamente va collegato ad una terapia medica per contrastare e curare questa patologia.

La dermatite: cibi sì e cibi no

Bisognerebbe quindi adottare una dieta bilanciata nella quale figurino alimenti piuttosto di altri che invece si rilevano altamente dannosi. Esistono infatti alimenti che possono azionare un rilascio di citochine in grado di mantenere viva l’infiammazione della dermatite. Tra gli alimenti che contribuiscono all’infiammazione citiamo le noci, il latte, il frumento.

Tra gli alimenti consentiti troviamo sicuramente le ciliegie: hanno un alto contenuto di flavonoidi che aiutano a combattere l’infiammazione in atto in caso di dermatite. Chi soffre di dermatite infatti, mangiando determinati alimenti può favorire il rilascio nel corpo di citochine pro-infiammatorie che contribuiscono alla riacutizzazione della dermatite stessa.

Alimenti sì

Esistono inoltre altri alimenti considerati antinfiammatori: il pesce è una fonte importante e naturale di acidi grassi omega tre che riescono a combattere l’infiammazione nel corpo. I pesci in questione sono sicuramente il tonno, il salmone, gli sgombri, le sardine e le aringhe.

Abbiamo inoltre tutti gli elementi ricchi di probiotici, che possiedono un alto contenuto di elementi che promuovono la salute del nostro apparato gastrointestinale quali: lo yogurt, la zuppa di miso, il kefir, e molti degli alimenti fermentati.

Poi ci sono gli alimenti ricchi di flavonoidi che aiutano anch’essi a debellare l’infiammazione della pelle che sono la frutta e la verdura colorate come ad esempio le mele, le ciliegie ma anche gli spinaci, i cavoli i broccoli.

Assumere quindi questi cibi consigliati può aiutare a ridurre la manifestazione di dermatite.

Cibi no

Vediamo ora cosa non bisognerebbe mangiare, quindi evitare per non far peggiorare lo stato della dermatite atopica.

Effettivamente, il consumo di alcuni cibi può contribuire alla peggioramento di questa patologia e per di più al prurito collegato ad essa.

Viene infatti consigliata una dieta che prevede l’eliminazione di alcuni cibi. È estremamente consigliato monitorare a cadenza regolare lo sviluppo della patologia mediante l’aiuto medico e specializzato. Soprattutto se i sintomi di una persona peggiorano bisognerà inevitabilmente chiamare tempestivamente lo specialista.

I cibi che si dovrebbero evitare limitare sono:

agrumi

latticini

uova

glutine o grano

soia

spezie, come la vaniglia, i chiodi di garofano e la cannella

pomodori

alcuni tipi di noci