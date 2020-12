Da domani, saremo tutti alle prese con pandori e panettoni. Scopri qual è il più adatto a te in base al tuo segno zodiacale.

La tradizione di consumare pandori e panettoni a partire dall’8 Dicembre è una tra le più piacevoli (e golose) di tutto l’anno. Tra alberi e presepi, liste di regali da fare e cartoline da spedire ad amici e parenti lontani, gustare un dolce morbido e dal sapore di festa è qualcosa che scalda il cuore.

Come ogni anno, però, la scelta tra pandoro e panettone può diventare un problema. Cosa che si può evitare in modo divertente affidandosi alle feste. Se non hai ancora scelto il tuo o se hai voglia di fare un ultimo acquisto che ti calzi perfettamente addosso, scopri quindi cosa scegliere tra pandoro e panettone in base al tuo segno zodiacale.

Indecisa tra pandoro e panettone? Ecco il consiglio delle stelle

Ariete – Il pandoro con gocce di cioccolato

Quest’anno, il tuo bisogno di dolcezza si sposa perfettamente con qualcosa di semplice, in grado di ricordarti l’infanzia e di offrirti anche qualcosa in più. Una fetta di pandoro con gocce di cioccolato è esattamente ciò che ti farà sentire bene, aiutandoti a godere a pieno dell’atmosfera delle feste. Si tratta, dopotutto, di un dolce in grado di soddisfare il palato, di non appesantirti troppo e di darti la giusta quantità di dolcezza. Un trucco per renderlo ancora più goloso? Prova a mescolare del cacao in polvere allo zucchero a velo prima di ricoprire il tuo pandoro. Avrai qualcosa di originale (come piace a te) e gusterai un dolce classico ma dal sapore un po’ più deciso.

Toro – Il panettone con più creme

Per te che sei golosa per natura e che quando si tratta di cibo ami mescolare colori e sapori, il dolce perfetto è indubbiamente il panettone ma solo se farcito con più creme. In questo modo potrai gustarlo ogni giorno in modo diverso passando dal mangiarne una fetta in modo tradizionale al gustare una crema prima dell’atra o tutte insieme ancor prima di addentare il panettone. In giro ci sono diverse scelte ma se non dovessi trovare nulla potrai sempre optare per un panettone con una crema alla quale aggiungerne una preparata in casa. In questo modo potrai anche cimentarti in cucina e dare al tuo dolce quel tocco personale che non guasta mai.

Gemelli – Il pandoro con creme e glassa al cioccolato

Anche se tra pandoro e panettone la scelta è spesso ardua, il primo si presta più facilmente ad opzioni golose come ad esempio le tante varianti ricche di creme e farciture golose che potranno incontrare i tuoi gusti. Volendo scegliere una variante perfetta, per te andrebbe bene un pandoro con creme, ricoperto di una glassa di cioccolato. Un modo davvero goloso per dare il via alle feste e per sentirti più che mai nel pieno mood natalizio. Inutile dire, poi, che ogni dolce può essere ricoperto di una glassa golosa e che pertanto, in mancanza di prodotti in grado di conquistarti potrai sempre scegliere per quello con il ripieno che preferisci, ricoprendolo poi di una crema al cioccolato o, volendo osare, di pistacchio.

Cancro – Il classico pandoro

Per te, il periodo natalizio è un modo per immergerti tra i ricordi più dolci della tua infanzia. E quale modo migliore di farlo se non quello di gustarti una fetta del classico pandoro? Esattamente lo stesso che hai assaporato più volte da bambina e che da solo riesce a proiettarti con maggior forza in quel viale dei ricordi che ami tanto. Certo, ad oggi le opzioni tra cui scegliere in fatto di pandori, sono davvero tante. Tu però preferisci restare fedele a ciò che hai amato negli anni. Una fedeltà ripagata dal senso di calore che ti donerà ogni singolo morso e che, volendo, potrai rendere più goloso accompagnando il tutto con una buona cioccolata calda o, violento, con una crema vaniglia realizzata appositamente per il tuo pandoro.

Leone – Il pandoro con creme alcoliche

A te che piace essere glamour anche a Natale, un dolce perfetto è quello arricchito con una morbida crema a base alcolica. Un modo per immergerti nella dolcezza senza rinunciare a quel qualcosa in più. Ad oggi, le offerte valide in tal senso sono diverse e tutte con creme esotiche ed originali. Nulla vieta, però, di crearsi la propria in base ai propri gusti e di aggiungerla in un secondo momento al pandoro. In questo modo potrai stupire tutti con qualcosa di inatteso e goderti al contempo il dolce di cui senti maggiormente il bisogno.

Vergine – Il panettone classico

Per te che sei una vera amante delle tradizioni, a Natale ciò che conta di più è poter gustare un panettone con tanto di canditi e senza aggiunte che potrebbero distoglierti dal suo consueto sapore. Ancor meglio sarebbe poter scegliere per un panettone tradizionale, di quelli in grado di riportare alla mente i sapori di un tempo. Gli stessi che ami ricordare ogni qual volta ti trovi a pensare al periodo delle feste. Inoltre, si tratta di un dolce che con moderazione potrai inserire anche nelle giornate normali, magari a colazione per una merenda un po’ sostanziosa. E tutto strizzando sempre un po’ l’occhio al Natale.

