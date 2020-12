Mamma Elisabetta Gregoraci: la malattia e la morte della signora Melina Francavilla. Le dolci parole della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha parlato tanto della mamma Melina a cui era profondamente legata e la cui morte le ha lasciato un vuoto incolmabile. Sono passati anni da quando la signora Melina Francevilla è scomparsa e il dolore di Elisabetta e della sorella Marzia è sempre grandissimo.

La mamma di Elisabetta ha combattuto contro un tumore al seno dopo essersi ammalata quando era giovanissima. Dopo aver combattuto a lungo con il sostegno del marito e delle figlie, la signora Melina è scomparsa è scomparsa nel 2010.

Mamma Elisabetta Gregoraci: il ricordo della figlia al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare di mamma Melina nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex signora di Flavio Briatore, di fronte alla confessione di Guenda Goria che ha svelato di aver visto un fantasma in casa, ha ipotizzato che potesse essere proprio la madre. Non è la prima volta che la Gregoraci parla della madre in casa.

Durante i primi giorni di permanenza nella casa, parlando con Matilde Brandi e Stefania Orlando, la Gregoraci ha aperto il cassetto dei ricordi così:

“Lo sapevamo, ma a quel momento non sei mai preparata. Io l’ho vestita, l’ho preparata, le ho messo il vestito del matrimonio di mia sorella che si sposava 15 giorni dopo. Abbiamo dovuto cancellarlo, quel matrimonio. Prima che andasse in ospedale siamo andate a scegliere tutte le cose, il vestito, le bomboniere. Poi però da quell’ospedale non è mai uscita. Da questi dolori non guarisci. Mi ha salvato mio figlio. Nathan era piccolo quando lei è morta, aveva un anno, stavo giorno e notte con lui”, sono state le parole della Gregoraci che, ogni volta che parla della madre non trattiene l’emozione.

“Te ne sei andata via giovane, giovanissima, troppo in fretta. Lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, perché tu sei sempre accanto a me, a noi. Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo e spero che, ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti“, ha scritto la Gregoraci il giorno del compleanno della madre.

Elisabetta Gregoraci, seguendo gli insegnamenti della madre, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020 non restando fino a febbraio per poter festeggiare il Natale con il figlio Nathan.

“Io ricordo tutti i Natali che ho trascorso con mia madre. Quando ho conosciuto Flavio, mi aveva chiesto di andare con lui in Kenya, ma io ho trascorso prima il Natale con la mia famiglia e poi sono andata”, ha spiegato ad Alfonso Signorini motivando la sua scelta.