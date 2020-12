Fabio Volo e Johanna Maggy sono l’ennesima coppia ad esser giunta al capolinea nel 2020. Come loro anche Cara Delavigne e Ashley Benson, Lily-Rose Deep e Timothée Chalamet, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Scopriamo il perché e cosa fanno oggi.

Secondo una fonte vicina alla coppia la crisi tra Johanna Hauksdottir e Fabio Volo era iniziata molto prima dell’isolamento dovuto alla pandemia. Il tentato riavvicinamento raccontato da molti giornali e siti d’informazione non sarebbe mai avvenuto. Si stavano solo organizzando per la nuova fase della loro vita da separati.

Johanna Maggy inizia una nuova fase della sua vita

Johanna ha traslocato in un nuovo appartamento ad ottobre ed è pronta e sorridente come sempre. Ha mostrato ai suoi follower sia gli scatoloni che le chiavi, specificando “casa nuova”. L’insegnante di pilates aveva conosciuto il quarantottenne bresciano a Manhattan. A New York vivono anche le bellissime modelle di cui vi abbiamo parlato. Lui, aveva detto a “Il Volo del Mattino” (tutt’ora in onda su Radio Deejay) di aver frequentato alcune lezioni della sua innamorata pur di starle vicino. Giusto il tempo di un colpo di fulmine ed i due erano uniti. Nel giro di un anno il trasferimento in Italia della bella islandese, la convivenza, il matrimonio e poi i figli. Nel 2019 Johanna ha pubblicato per Mondadori “Splendere. Piccoli incantesimi per brillare ogni giorno”.

L’ultima foto insieme alla compagna il famoso scrittore l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram l’11 ottobre 2019 (prima immagine). Per l’uscita del suo libro “Una gran voglia di vivere”, l’ha dolcemente ringraziata così: “Da solo non riuscirei a far nulla. Johanna come sempre mi ha sopportato. Ha sopportato le mie insicurezze, i miei dubbi, le mie paure… Grazie anche per le cose pratiche: occuparsi dei bambini anche quando spettava a me…”.

Il post dello scorso 14 novembre, preso da uno screen della storia di Johanna, che vede Fabio preparare tagliolini con tartufo per lei (foto sopra) ha confuso i fan. Molto probabilmente, trattandosi di persone intelligenti, i due sono rimasti in buoni rapporti visto l’amore che li ha legati per nove lunghi anni. Johanna e Fabio hanno due figli, Sebastian, sei anni, e Gabriel che ne ha solo quattro. L’attore ha scelto una nota influencer italiana per il suo prossimo film, guardate chi è.

Arrivando al motivo, sembrerebbe che l’eclettico italiano l’abbia tradita una volta di troppo.

Quindi non era la prima volta per Fabio ma diciamo che nell’ultima abbia lasciato troppe tracce poi scoperte dalla consorte che sui social aveva scritto: “se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la miglior vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati“.

Quando sentite frasi del tipo “se l’uomo si allontana è colpa della compagna”, sorridete e non pensateci più. Molte volte un uomo è semplicemente annoiato, è pieno di problemi e cerca una fuga dalla realtà oppure si è arrivati ad un punto dove non ci si sopporta più. Non sappiamo quale sia il caso di Fabio Volo ma, vedendo la situazione, potrebbe essere il primo. Si è tutti umani e si sbaglia, bisogna vedere quanta voglia e forza si hanno poi di restare insieme, dopo…

Silvia Zanchi