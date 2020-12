Come copiare lo stile di Elisabetta Canalis: ecco i capi che ti servono

Da quando faceva gli stacchetti a Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis è considerata un’icona di bellezza ed eleganza. Scopriamo come copiare il suo stile: ecco i capi che ti servono.

E da allora la showgirl, che ormai non vive più Italia ma a Los Angeles insieme al marito, il chirurgo Brian Perri, metà italiano, metà americano e la figlia Skyler Eva, nata nel 2015, è rimasta nella mente degli italiani che la possono seguire nel suo profilo Instagram.

Presentatrice, attrice e showgirl, scopriamo quali sono i capi che dobbiamo assolutamente avere nell’armadio per copiare lo stile di Elisabetta Canalis, che tutti ricordano come l’ex velina mora.

I jeans: il capo che non manca mai nell’armadio della Canalis

Dal 1999, anno in cui raggiunse la notorietà grazie al palco di Striscia Notizia dove faceva la velina in coppia con Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis detta le regole dello stile.

Un look acqua e sapone, semplice, ma allo stesso tempo ricercato. Tra i suoi segreti di bellezza non dobbiamo dimenticare che la bella 42enne pratica costantemente fitness, tenendosi in forma con duri workout e curando l’alimentazione. A tal proposito ecco uno dei suoi allenamenti.

Lo stile di Elisabetta Canalis è casual chic, spesso un semplice paio di jeans e una t-shirt o un maglioncino riescono a valorizzarla come nella foto qui sopra.

Se volete copiare Elisabetta Canalis ecco due modelli di jeans del marchio Stradivarius al costo di 19,90 ciascuno. Il primo a sinistra è uno Skinny fit mentre quello a destra è uno slim fit.

Il maxi-cardigan

Sensuale e chic il maxi-cardigan con sotto della semplice lingerie o niente, proprio come lo indossa la Canalis, e le gambe scoperte fa un certo effetto.

Per copiare lo stile di Elisabetta Canalis basterà scegliere un modello dai colori tenui, come beige, sabbia, avorio.

Questi due modelli sopra sono entrambi di Asos. Il primo a sinistra di color cammello viene 35,55 euro, mentre quello a destra grigio melange lo trovate al costo di 47,99.

Tubino elegante ma grintoso

Vi abbiamo già parlato degli abiti in pelle, e dei vari modelli declinati a seconda delle occasioni.

In questo caso Elisabetta Canalis non sbaglia un colpo. Riesce a vestire un capo grintoso e che può diventare volgare, se mal abbinato, in maniera impeccabile. Il tubino in ecopelle nera, un must have da avere nell’armadio per quelle occasioni speciali. La showgirl veste un abito di Incanto.

Noi abbiamo trovato questo modello di Guess in simil-pelle al costo di 119,90.

Cappotto cammello

Il cappotto color cammello è un altro must have di stagione, un capo classico che ben si addice ad Elisabetta Canalis che lo veste alla perfezione.

Il modello indossato dalla showgirl è di Anine Bing e si può acquistare al costo di 737 euro.

Altrimenti il modello che abbiamo scovato per voi decisamente più low cost è di Zara, e lo trovate a 139,00 euro.

Stivale texano

Chiudiamo questa carrellata di look di Elisabetta Canalis con un altro dei capi che la showgirl spesso è solita indossare: il texano. Dallo stivaletto con il tacco alto, a quello basso, ai texani bianchi, per la modella sarda si tratta di uno dei suoi capisaldi.

Vediamo allora quale stivaletto possiamo acquistare senza spendere cifre da capogiro.

Quello che vi proponiamo è un modello della Rubi Shoes by Cotton On di color nero al costo di 59,99 euro.

E voi a quale look di Elisabetta Canalis vi ispirate di più?