Un gioco di logica in cui bisogna conoscere le domande alle risposte per scalare la vetta e vincere il titolo di Babbo Natale della casa.

In tempi di pandemia bisogna organizzarsi e fare delle attività in casa che ci permettano di passare il tempo nel miglior modo possibile e senza farsi scoraggiare da ciò che c’è fuori dalle mura della nostra abitazione.

Il Natale 2020 non sarà facile affrontarlo, ma facendo delle attività che coinvolgano tutta la famiglia si potranno avere ricordi migliori in questi tempi peggiori.

In barba a chi fa del pessimismo la propria costante di vita, essere allegri e felici a Natale è un dovere per noi e per i nostri bambini. Il Covid non può vincere.

Questo gioco fa al caso vostro. Chi vuole essere il nuovo Babbo Natale?

Rispondi alle domande corrette e vinci il titolo di “Babbo Natale della casa”

Il gioco consiste in una serie di domande che il presentatore (uno dei genitori deve assumere questo ruolo) deve fare ai propri concorrenti. Vince quello che risponde a più domande.

In che modo può avvenire il gioco?

Prima di tutto i concorrenti vanno fatti sedere a gambe incrociate di fronte al presentatore. Per potersi prenotare i concorrenti devono “cliccare” sul proprio naso imitando il suono del campanello della prenotazione.

Colui che per primo clicca sul naso ed imita il suono potrà rispondere. Le domande vanno poste tutte ed alla fine va fatto il conteggio (munitevi di carta e penna).

Se il concorrente che si è prenotato sbaglia la risposta, allora, il concorrente che si è prenotato successivamente ha diritto a rispondere alla domanda. Se sbaglia, allora si passa a quello ancora successivo.

Di seguito forniamo le domande che vanno poste, tutte a tema natalizio, per dimostrare di essere il perfetto Babbo Natale.

(il gioco si può svolgere anche in modalità a distanza se muniti di computer con webcam e microfono)

Le domande da porre con annessa risposta in tema Natale giusto per non farsi cogliere impreparati

Babbo Natale in quanto tempo riesce a consegnare tutti i regali? Risposta: nel giro di una notte sola, quella di Natale.

Risposta: nel giro di una notte sola, quella di Natale. Il caro Babbo Natalizio ha una moglie? Se si qual è il suo nome? Risposta: si ed è Mamma Natale.

Risposta: si ed è Mamma Natale. Babbo Natale ha un vestito di che colore? Risposta: di 2 colori, bianco e rosso.

Risposta: di 2 colori, bianco e rosso. E’ molto anziano il Babbo di Natale? Risposta: si, ma non ne risente assolutamente siccome per lui l’età non conta.

Risposta: si, ma non ne risente assolutamente siccome per lui l’età non conta. Il Babbo Natalizio ama i bambini? Solamente i bambini buoni? Risposta: si, ama tutti, anche quelli cattivi.

Solamente i bambini buoni? Risposta: si, ama tutti, anche quelli cattivi. Mamma Natale e Babbo Natale hanno dei figli? Risposta: no, per loro tutti i bambini sono loro figli.

Risposta: no, per loro tutti i bambini sono loro figli. Babbo Natale lavora da solo? Risposta: no, è aiutato dagli elfi.

Risposta: no, è aiutato dagli elfi. Gli elfi vogliono bene al proprio Babbo? Risposta: si, per gli elfi Babbo Natale è la persona più buona al mondo.

Risposta: si, per gli elfi Babbo Natale è la persona più buona al mondo. Come fa il Babbo Natalizio ad attraversare con la slitta la nebbia fitta? Risposta: attraverso il naso rosso che fa luce della sua renna Rudolph.

Risposta: attraverso il naso rosso che fa luce della sua renna Rudolph. Qual è il nome in inglese di Babbo Natale? Risposta: Santa Claus

Chi indovina più domande riceve il titolo tanto ambito!

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020