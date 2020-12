Uomini e Donne, Maria compie gli anni: emozionante sorpresa in studio

Maria De Filippi ha compiuto gli anni a Uomini e Donne. In studio ha ricevuto un’emozionante sorpresa dai suoi beniamini.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani lunedì prossimo e per molto altro tempo. Per questo motivo le registrazioni non si sono mai fermate. Nemmeno durante il compleanno Maria De Filippi. Tant’è che la bionda conduttrice ha lavoravo perfino durante questo giorno, ma durante il corso della puntata, come rivelato da Il vicolo delle News, ha ricevuto una bellissima sorpresa.

I tronisti di quest’edizione, Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei le hanno fatto una bellissima sorpresa. Che cosa hanno organizzato?

Durante la prima parte della registrazione, prima che Gemma e Tina si tirassero secchiate, i beniamini del trono classico le hanno regalato un mazzo di fiori in segno della loro riconoscenza verso la conduttrice, che ha apprezzato e non poco il gesto inaspettato ricevuto in studio.

Maria De Filippi ha festeggiato il compleanno a Uomini e Donne, circondata dal suo fedele pubblico che non l’ha mai abbandonata in questi anni, ma attenzione perché le sorprese non finiscono di certo qui.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 dicembre: Davide Donadei prossimo alla scelta?

Altri protagonisti della puntata, come riportato dalle Anticipazioni di Uomini e Donne, sono stati i protagonisti del Trono Classico. In particolare Sophie e Davide, di Gianluca non si è fatto alcun accenno in studio.

Davide Donadei è uscito sia con Beatrice sia con Chiara ed ha confidato che appena si trova in compagnia dell’una o dell’altra sente di avere la giusta alchimia, convinto in quel momento che la ragazza con cui si trova possa essere la scelta giusta perché entrambi hanno sani principi. Questo gli provoca non poche indecisioni, ma lui rispetto agli altri suoi colleghi sembra essere pronto per la scelta, visto che è orientato soltanto su due ragazze, le uniche rimaste.

E’ il turno di Sophie Codegoni. La tronista uscirà con Matteo, che si lamenta di non avere alcuni cenni di interessi di lei in studio mentre in esterna le sembra sempre che sia interessata a conoscerlo, e con Giorgio. Durante l’uscita con quest’ultimo, arriva Antonio che le chiede di poterle parlare. Lei in un primo momento rifiuta, ma poi accetta e va con lui. Giorgio, rimasto da solo ad aspettarla, sceglie di andare, in quanto è palese che lei sia interessata ad Antonio, mancandogli di rispetto durante l’esterna.

Questo creerà non poche discussioni negli studi Elios di Roma. La tronista riuscirà a schiarirsi le idee?

Antonio ha preso consapevolezza di tutto quello che è successo, ma Sophie ha dei dubbi! A questo punto continuerà a conoscerlo? #UominieDonne pic.twitter.com/jEdcD0fvCA — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 4, 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 dicembre garantiscono una puntata di fuoco per gli appassionati del Trono Classico. Anche se si è insospettito e non poco per il mancato spazio al percorso di Gianluca De Matteis, che è stato completamente escluso dalla puntata.