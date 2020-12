Uomini e Donne anticipazioni 5 dicembre, “torna” Ida: la lettera a Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 dicembre segnano il “ritorno” di Ida Platano in puntata. La lettera a Riccardo cambia tutto.

Uomini e Donne non va in vacanza, o perlomeno non ancora, tant’è che ieri è stata registrata una nuova puntata e Il vicolo delle news, come sempre, ha riportato in anteprima ciò che è accaduto in studio e preparatevi: ne vedrete delle belle!

Si parlerà di vecchi protagonisti a quelli a cui il pubblico, in maniera inevitabile, ha imparato ad affezionarsi durante il corso di questi anni. Qualche esempio? Ida Platano.

La dama, molto amica di Gemma Galgani, non ha preso bene il ritorno in studio del suo ex storico Riccardo Guarnieri e se in un primo momento aveva preferito non esprimersi, se non con una frecciata contro lui e Roberta, questa volta ha scelto di scendere in campo, facendogli recapitare in puntata una lettera ed un pacchetto.

Il contenuto della lettera, almeno per il momento, non è stato rivelato. Non sappiamo se il cavaliere ha scelto o meno di condividerne il contenuto con il pubblico in studio, ma il pacchetto lo ha aperto e sorpresa: gli ha restituito l’anello di fidanzamento.

Ida ha riconsegnato l’anello di fidanzamento a Riccardo, facendoglielo recapitare attraverso la redazione in puntata. Segno che la loro relazione, visto che in molti speravano in un torno, è definitivamente giunta al capolinea. Lui, tra l’altro, ha anche deciso di chiudere la conoscenza con Roberta, sua vecchia fiamma.

Anticipazioni Uomini e Donne 5 dicembre: Armando gela Marianna

La registrazione di Uomini e Donne del 5 continua per il meglio e con chi se non con Armando Incarnato? Il cavaliere si ritroverà di nuovo al centro dello studio. Il motivo? Per lui ritornerà in studio Marianna, la ragazza che era incuriosita nel conoscere sia lui sia Gianluca De Matteis, di lui tra l’altro non si è parlato in puntata, ma quest’ultima aveva abbandonato il programma perchè interessata alla fine soltanto al tronista ma lui ha capito che tra loro non poteva esserci nulla se non un’amicizia.

Lei, dopo aver abbandonato lo studio, ci torna per riprovarci con Armando, ma quest’ultimo le da buca, rispendendola da dove è tornata. Il cavaliere, che è improvvisamente diventato anche lui amico di Gemma, che si è presa a secchiate con Tina, sta continuando, nonostante i litigi, la conoscenza con Brunilde, di cui è molto soddisfatto, mentre invece con Lucrezia, che era tornata apposta per lui, le cose non sembrano proseguire nel verso giusto.

Le anticipazioni del 5 dicembre di Uomini e Donne promettono grossi colpi di scena e non si esclude che in un futuro non molto prossimo possa tornare anche Ida Platano in studio per un confronto faccia a faccia con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. In quel caso, ne vedremo delle belle.