Come calmare la tosse in modo naturale? Scoprite i rimedi naturali efficaci che possono attenuare il fastidio.

L‘inverno è alle porte e si sa che porta con se temperature rigide, piogge, neve, di conseguenza si può essere predisposti ai malanni di stagione.

Infatti basti pensare ai sbalzi di temperatura o eventuale esposizione al virus influenzale che potrebbe determinare non solo il raffreddore, febbre ma anche la tosse, un vero e proprio fastidio. Ma come si può calmare la tosse secca?

Come calmare la tosse secca

La tosse è un vero e proprio disturbo tipico della stagione invernale, ma come possiamo rimediare?

In caso di tosse secca e stizzosa potete provare dei rimedi naturali da provare a casa, ma consultatevi sempre con il medico che saprà consigliarvi al meglio come intervenire. Non si deve mai sottovalutare la tosse secca, nulla di grave, ma è importante capire come intervenire in base alla natura.

Infatti ci sono casi in cui la tosse secca può scaturire da allergeni della polvere, smog, reflusso gastrico e non dal virus influenzale. Ecco come rimediare in modo naturale.

La tisana è il classico rimedio naturale delle nostre nonne, riscontra sempre gran successo. Ecco come procedere:

-miele e limone: il miele ha un effetto lenitivo e il limone va a rinforzare l’organismo, grazie alla presenza della vitamina C, alleata del sistema immunitario, perchè lo fortifica;

-malva: una pianta selvatica perfetta per sedare la tosse secca, quando preparate l’infuso, aggiungete anche il miele;

-zenzero: conosciuto fin dall’antichità, lo zenzero è molto efficace grazie alle sue proprietà antiinfiammatorie e decongestionante. Potete preparare la tisana con 4 fette di zenzero;

– liquirizia: la radice di liquirizia ha proprietà antinfiammatorie, basta far bollire l’acqua con le radici di liquirizia per pochi minuti. Parlatene con il medico in caso di pressione alta.

-timo: è conosciuto proprio per le sue proprietà calmanti, quindi efficace in caso di tosse secca stizzosa. Basta solo un cucchiaino di timo che deve essere essiccato e tritato, lo mettete in acqua bollente e lasciate in infusione per 10 minuti. Poi filtrate e bevete.

Oltre alle tisane ci sono anche gli oli essenziali che sono molto efficaci che potete diffondere il profumo negli ambienti domestici.

Provate con l’eucalipto, ne basta 5 gocce di olio essenziale di eucalipto con un cucchiaino di miele che metterete nel diffusore per ambienti. L’eucalipto a differenza di altri olio ha sia proprietà antivirali e antispasmodiche, quindi molto efficaci in caso di tosse influenzale.

Oltre all’eucalipto potete anche utilizzare il pino mugo, procedete come per l’eucalipto. Il pino è un espettorante, antisettico e decongestionante.

Provate con a bere molta acqua oltre al tè, magari anche l’acqua bevetela tiepida con un pò di limone. Noterete sollievo, infatti in questo modo riuscirete a mantenere le membrane umide e quindi non si sentirà il bisogno di tossire.