Test: scegli la coppia più felice e impara qualcosa sulla tua relazione

By

Guarda queste 7 coppie. Chi di loro è la coppia più felice? La tua risposta ti rivelerà un’informazione molto importante riguardo la tua relazione.

La felicità all’interno di una coppia è soggettiva, ciò che rende felice alcune coppie potrebbe non essere la chiave della felicità per altre. Guardando queste 7 coppie, chi di loro secondo te si compensa e si rende reciprocamente felice? La tua scelta rivelerà qualcosa di importante riguardo la tua relazione attuale. Scopri di cosa si tratta.

Test: scegli la coppia più felice e scopri cosa la tua scelta sulla tua relazione attuale

Questo test esamina la tua scelta inconscia e si basa sulla comunicazione non verbale. In questo caso sono i gesti a rivelare lo stato della coppia. Osserva come si guardano, si abbracciano e si amano queste coppie e scegli quella che secondo te è la più felice. La tua risposta rivelerà qualcosa di importante sulla relazione che stai vivendo.

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Coppia n.1

Questa scelta mostra una coppia in cui la donna si sente fiera ed orgogliosa del suo partner.

In questa coppia lui si sente supportato da lei. Se questa è la tua scelta significa che tieni molto a valorizzare il legame che ti unisce al partner e ti impegni molto per farlo funzionare.

Coppia n.2

In questa coppia la donna gioca un ruolo importante nella vita dell’uomo. Se hai scelto questa coppia significa che sei la fan numero uno del tuo uomo, e lo aiuti ad affermarsi nella vita. Sei la sua stella del nord che gli indica sempre la via giusta da seguire.

Coppia n.3

Questa coppia mostra una donna che si appoggia e si affida completamente al suo partner. Se questa è la tua scelta significa che il tuo partner è il leader nella coppia. E’ lui il prescelto per le decisioni importanti. Lui è il classico duro a volte irascibile, lei lo bilancia con la sua natura calma e pacifica.

Coppia n.4

In questa coppia c’è un elemento chiave, l’abbraccio. Lei tiene le braccia sotto e lui sopra. Questo abbraccio denota che l’uomo protegge la sua partner da tutto e da tutti. Se hai scelto questa coppia significa che per essere felice hai bisogno di un uomo in grado di sostenerti, che apprezza i tuoi sforzi e ti conforta se necessario. La tua relazione si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Coppia n.5

Questa coppia mostra un grande equilibrio tra le parti, entrambi i partner sono il supporto dell’altro. Se hai scelto questa coppia ami trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner e siete in grado di godere al meglio della reciproca compagnia.

Coppia n.6

In questa relazione, ogni partner rispetta i desideri e le opinioni dell’altro. Sono due persone molto diverse, lui serio, lei svampita, ma si tengono la mano e non la lasciano mai. Se hai scelto questa coppia significa che siete due persone che rispettano la diversità dell’altro e seppure detestate le smancerie in pubblico, in privato siete molto dolci.

Coppia n.7

In questa coppia, ognuno mostra all’altro i propri sentimenti. Se hai fatto questa scelta siete il genere di coppia che pubblicano continuamente foto insieme e si baciano e si abbracciano in pubblico senza farsi problemi. Vi stare fare tutto insieme ed avete interessi comuni, di sicuro non vi annoiate mai.

Fonti: Bright Side e The Psychology of Wellbeing