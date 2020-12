Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica: sorella di Carlo Verdone, mamma di Maria Rosa e Brando, è il motore della famiglia De Sica.

Silvia Verdone è la moglie di christian De Sica. Insieme da tutta la vita hanno formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Maria Rosa e Brando. Una coppia solita, unita che si è sempre sostenuta sia nella vita privata che nel lavoro.

Silvia, sorella di Carlo Verdone, ha conosciuto Christian da giovanissima, proprio grazie al fratello. Carlo e Christian erano amici e a raccontare il retroscena del primo incontro è stato Christian in un’intervista radiofonica:

“Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella […] Mi diceva: ‘tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’. Quindi erano solo fatti familiari, non c’era nulla di professionale. Sul set io seguo la regola di Alberto Sordi: bacia e abbraccia tutti, pure se ti sta sulle palle”.

Silvia Verdone, l’amore con Christian De Sica che dura da tutta la vita

Silvia Verdone e Christian De Sica si sono sposati nel 1980. Dalla loro unione sono nati Brando, nel 1983, e Maria Rosa, nel 1987. Silvia ha lavorato come annunciatrice alla Rai, è stata anche una produttrice cinematografica per poi lavorare come agente del marito.

I primi anni non furono facili. Christian non era ancora diventato popolare e solo dopo aver firmato il primo contratto con Carlo Vanzine le cose cambiarono.

Insieme da sempre, Silvia e Christian sono una coppia molto riservata che ha sempre protetto il proprio amore che, con il tempo, è diventato sempre più vero e profondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Della moglie, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, De Sica ha detto: “Silvia è il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche. Oltre che una compagna di vita, lei è anche la mia agente: non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.