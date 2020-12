Scopri qual è l’ossessione più grande dei vari segni dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi è fatto di pensieri, passioni, paure e persino ossessioni. Emozioni forti che coinvolgono in modo durevole e che in qualche modo caratterizzano chi le prova. Cosa che avviene sia in positivo che in negativo. La maggior parte delle persone, dopotutto, tende ad agire in base a ciò che sente e a quel che preferisce e ciò spinge ad apparire in un dato modo.

Così ci sono le persone che sembrano fissate con l’igiene, quelle ossessionate dalla puntualità e quelle che non possono fare a meno di qualcosa che le rende particolari per il loro modo di essere. Insomma, per quasi ognuno di noi c’è almeno una piccola ossessione da raccontare. E visto che queste possono dipendere anche dall’influenza delle stelle, oggi cercheremo di capire qual è l’ossessione di ogni segno zodiacale in modo da imparare a conoscerci meglio e, perché no, a comprendere un po’ di più anche gli altri.

Cosa ossessiona i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli ossessionati dal tempo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano vivere alla giornata e che tendono ad avviare sempre un’infinità di progetti. Tante volte, il problema è che si trovano a dover lasciar indietro qualcosa per mancanza di tempo. E, questa, inutile dirlo, è la loro ossessione più grande. Così, li si vede andare sempre di corsa, macinare chilometri come se fossero dei corridori ed evitare persino di oziare nel letto. E tutto per trovarsi sempre e comunque a corto di ore per poter far tutto. Un’ossessione dalla quale potrebbero rientrare semplicemente prendendosi meno impegni ed iniziando a godersi un po’ più le cose.

Toro – Quelli ossessionati dal bisogno di possesso

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone ricche di qualità. Al contempo, però, hanno anche loro le proprie ossessioni. Spesso gelosi dei propri affetti, non amano aprirsi del tutto con gli altri e tendono ad essere parecchio diffidenti verso chi non conoscono più che bene. Se si parla di vere e proprie ossessioni si può dire che abbiano quella del controllo delle persone che amano. I nativi del segno, infatti, non amano aver confusione riguardo gli aspetti che caratterizzano la loro vita. E tra questi rientrano anche le persone che ne sono coinvolte. Per questo motivo, alle volte, possono diventare pesanti pretendendo determinate cose dagli altri. Cosa che alla lunga può portarli ad avere non pochi problemi nelle relazioni. Per questo motivo, lavorare sulla capacità di accogliere le incertezze potrebbe essere ciò che gli manca per diventare quasi perfetti.

Gemelli – Quelli ossessionati dalla paura di annoiarsi

Si può dire che i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli non abbiano chissà quali fissazioni. In genere, infatti, sono persone che amano cambiare di continuo. Cosa che gli impedisce di fissarsi su qualcosa di particolare. A volte, però, questo bisogno di aver sempre qualcosa che li intrattenga finisce con il culminare in una vera ossessione per la noia. Loro nemica ancestrale, la noia è vista come qualcosa di terribile e con la quale i nativi del segno non sanno proprio raffrontarsi. Un problema che va superato con tanto allenamento e dandosi, di volta in volta, la dimostrazione che annoiarsi non è poi così terribile e che anche dai momenti più mosci possono nascere spunti per attività interessanti.

Cancro – Quelli ossessionati dal passato

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che amano rifugiarsi nei ricordi. Nostalgici come pochi non fanno che pensare e ripensare al passato. Questa è anche la loro più grande ossessione. Si tratta infatti di persone che oltre a ripensare al passato si trovano spesso a rimpiangerlo e a starci male. Per questo motivo, risultano ossessionati da tutto ciò che hanno fatto e che non gli è più possibile vivere. Una modalità che li rende spesso tristi e che li porta a vivere in modo meno piacevole di quanto potrebbero fare. Basterebbe infatti sforzarsi di cogliere ciò che è prezioso tra i ricordi per renderli un punto di forza e anche il presente diventerebbe qualcosa di importante da vivere.

Leone – Quelli ossessionati dall’apparire

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che hanno un gran bisogno di farsi notare e apprezzare dagli altri. Spesso questo modo di vedere la vita li porta quindi ad essere ossessionati dal proprio aspetto, da come vengono percepiti e da quanto piacciono agli altri. Sebbene siano molto bravi nel far si che il mondo si accorga di loro, i nativi del segno finiscono infatti con il prendere spesso l’equilibrio, finendo con il pretendere di essere sempre sotto i riflettori. Un modo di pensare che a volte può creare loro qualche fastidio, portandoli ad inasprire i rapporti con chi ogni tanto desidererebbe essere al centro delle loro attenzioni. Imparare a dedicarsi agli altri, potrebbe essere proprio la loro possibilità di svolta, consentendogli di sentirsi più sereni e in armonia. Sia con se stessi che con gli altri.

Vergine – Quelli ossessionati dalla precisione

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono tra le persone con più ossessioni all’interno dello zodiaco. Per loro, infatti, ogni cosa deve essere precisa. E quando ciò non accade diventano nervosi e polemici. Normalmente sono ossessionati dall’ordine, dalla puntualità e da tutte quelle cose che possono essere fatte sia bene che male. Insomma, per loro vivere male determinate situazioni è così facile da esserci ormai più che abituati. Il segreto per cambiare modo di essere? Iniziare a rassegnarsi all’imprevedibilità della gente e non pretendere che ogni cosa venga fatta alla lettera. In questo modo potrebbero addirittura scoprire un modo di vivere più spensierato e meno problematico di quello sperimentato fino ad oggi.

