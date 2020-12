Uomini e Donne è pronto al consueto stop di Natale? Intanto alcune anticipazioni sull’improvvisa sospensione del programma.

Ce lo siamo chiesti in tanti e a lungo: ma Uomini e Donne subirà lo stop natalizio?

Come già avevamo detto parlando di Barbara d’Urso, anche per Maria De Filippi arriva lo stop per le vacanze natalizie. Il suo dating show, Uomini e Donne si dovrebbe prendere una pausa dovuta alle vacanze natalizie. Ma prima di ciò: arriva un’improvvisa sospensione del programma.

Leggiamo insieme quando sarà.

Arriva lo stop per Uomini e Donne: ecco quando tornerà in onda

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e discussi di sempre. A causa della pandemia, questa stagione è stata caratterizzata da un nuovo format. Un format in cui trono classico e trono over si sono fusi, dando vita ad un unico grande blocco, in cui tronisti e troniste possono interagire con cavalieri e dame dell’Over, e viceversa.

Insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno per Maria De Filippi.

Dopo aver regalato record di ascolti, puntata dopo puntata, Uomini e Donne, il format di Maria De Filippi ha subito uno stop.

La notizia è degli ultimi giorni e sicuramente non farà piacere ai fan del programma che quotidianamente seguono nel piccolo schermo le vicende amorose dei tronisti e delle tronicste.

Uomini e Donne andrà ufficialmente in pausa. La trasmissione di Maria De Filippi, come annunciato nelle precedenti puntate, si fermerà per natale, e in particolare nelle giornate del 7 e 8 dicembre per dar spazio alla consueta programmazione natalizia di Mediaset.

Una sospensione momentanea e programmata, come succede ogni anno, per dare modo alla programmazione di Canale 5 di adeguarsi al periodo natalizio su film e trasmissioni sulle festività. Insomma, uno stop che durerà circa un mese con appuntamento per il ritorno fissato a dopo le feste.

Ultime puntate prima dello stop quindi per Uomini e Donne. Ma cari seguaci, non demordete! Uomini e Donne tornerà.