Scopri perché sei ancora single in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle, segno per segno.

Ognuno di noi sceglie di vivere la propria vita nel modo che ritiene più calzante con le proprie esigenze. Se si parla di sentimenti e di relazioni, in genere, la scelta sta tra il trovarsi un partner o il restare single. Quando tutto avviene in base alle decisioni prese la vita ci sorride. Ma se al contrario ci si trova a dover vivere una condizione che non si sente idonea, la situazione è sicuramente diversa. Ne è un esempio essere single contro la propria volontà.

Quando ciò accade il risultato è quello di sentirsi tristi, scoraggiati e poco propensi a vivere con energia le situazioni che si presentano di giorno in giorno. Ci si continua a chiedere dove stia il problema e perché ci si trova ancora da sole e questo è un aspetto sicuramente poco piacevole da vivere. Eppure, che ci si creda o meno, a volte il motivo per cui si è senza un partner dipende proprio da noi e dal nostro modo di affrontare le cose o di porci con gli altri. E visto che ciò può dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su di noi oggi cercheremo di capire perché i vari segni dello zodiaco sono ancora single.

Ancora single contro la tua volontà? Ecco perché secondo le stelle

Ariete – Ti aspetti sempre il peggio

Se sei ancora single pur senza volerlo, molto probabilmente la causa è da ricercarsi nell’idea che hai degli altri. Forse ciò dipende da alcune delusioni o da esperienze poco piacevoli del tuo passato. Il risultato non cambia comunque. In te c’è una base di diffidenza che ti spinge ad attenderti sempre il peggio e che di conseguenza non ti consente di aprirti come vorrebbe. Ciò ti porta ad instaurare rapporti freddi e poco armonici, finendo con il far si che né da parte tua né da quella di chi ti sta accanto ci sia poi un effettiva voglia di portare avanti le cose. Si tratta di un problema che fai fatica a risolvere e per il quale dovresti iniziare a lavorare su te stessa. Dopotutto, ogni persona è diversa dalle altre e dare per scontato che chiunque incontri finirà per deluderti è solo un modo per impedirti di tentare e magari per essere del tutto smentita, trovando persino il grande amore.

Toro – Sei troppo chiusa

Per quanto tu sia una persona romantica e costantemente in cerca del grande amore, tendi anche ad approcciarti agli altri in modo a volte poco comprensibile. Se alle prime battute appari affabile e in grado di stabilire un contatto, dopo un po’ tendi a chiuderti lasciando l’interlocutore con più domande di quante non vorrebbe. È vero, a volte la paura di andare incontro ad una delusione può giocare brutti scherzi. Tante altre volte, però, il problema sta nella tua difficoltà nel lasciarti andare. La tua riservatezza e la scarsa capacità di aprirti e fidarti prima del tempo possono fatti apparire più dura di quanto non sei in realtà. E tutto mettendo a rischio la possibilità di un rapporto che invece potrebbe riservarti grandi sorprese. Per questo motivo, imparare ad aprirti di più potrebbe fare la differenza e portarti a trovare la persona che cerchi da ormai troppo tempo.

Gemelli – Sei troppo amichevole

Ebbene si, a volte, il tuo essere espansiva e particolarmente in grado di diventare amica di chi conosci può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Con questo modo di fare, infatti, rischi di dare l’impressione di puntare solo ad una bella amicizia. Ciò può scoraggiare gli altri, portandoli ad allontanarsi o a rivolgere altrove l’attenzione. Per non essere più single, quindi, la cosa più giusta da fare è armarsi di coraggio e tentare un approccio diverso almeno con la persona che ti piace. Essere gentile non significa mostrarti subito come la migliore amica di tutti. Ed un pizzico di mistero, si sa, dona al tutto un fascino spesso irresistibile. Lo stesso con il quale potrai conquistare chiunque trovando finalmente un partner da vivere non più solo come un amico ma come un compagno di vita.

Cancro – Mandi messaggi contrastanti

Il tuo essere timida ma a contempo desiderosa di partire alla conquista della persona che ti piace ti spinge tante volte a lanciare messaggi contraddittori ed in grado di creare confusione. Se da un lato sei in grado di mostrarti disponibile e pronta a stabilire un contatto, dall’altro finisci infatti con il chiuderti di colpo lasciando gli altri con un grande punto interrogativo. Se sei ancora single e poco contenta della cosa dovresti quindi iniziare a comportarti in modo diverso. Essere te stessa, per quanto la cosa possa sembrare banale, è un buon modo per iniziare. Così sarai infatti certa di attirare l’attenzione di persone davvero interessate a te e pronte a conoscerti per quella che sei veramente. Basta con il cercare di mostrarti in qualche modo specifico. La vera te sarà quella che ti condurrà verso una bella storia d’amore.

Leone – Sei troppo orgogliosa

Per te dimostrare di valere è un aspetto importante. Ciò, però, alle volte può portarti alla solitudine. Il voler essere sempre vezzeggiata e cercata dagli altri potrebbe infatti spingerti ad allontanare, seppur inconsapevolmente, un possibile partner orgoglioso almeno quanto te. Se ti piace qualcuno, dimostrarlo non è un reato né un segno di debolezza. E sopratutto non ti impedisce di farti corteggiare mettendo in scena i classici giochi di sguardi che ti piacciono tanto. Ciò che conta davvero è essere sincera, prima di tutto con te stessa e subito dopo con gli altri. Così facendo potrai sperare di trovare qualcuno che voglia stare al gioco. E che, facendolo, sia persino disposto a seguire le tue regole. Per riuscirci, però, è indispensabile esporsi almeno un po’.

Vergine – Sei troppo severa con gli altri

Per quanto ti piaccia mostrarti dura e insensibile, la verità è che sei ben più fragile di quanto non vuoi dare a vedere. Per questo motivo, pur non rendendotene conto, finisci spesso con l’allontanare gli altri. Ciò dipende dal fatto che per paura di rimanere delusa cerchi di capire subito come è fatto chi ti circonda. Cosa che ti spinge a cercare difetti anche dove non ce ne sono. Il tuo essere severa con gli altri, però, oltre a rischiare di allontanarli ti impedisce di apprezzarli per i tanti aspetti positivi che, presa da tuo giudicarli, finisci con il non notare. Un aspetto che ti porta ad isolarti molto più di quanto non ti rendi conto e che alla lunga ti fa stare solo male. Concentrarti di più sugli aspetti positivi potrebbe fare la differenza consentendoti di aprirti di più e di trovare qualcuno che, nonostante i difetti, sia in grado di sorprenderti in modo positivo.

