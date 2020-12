Scopri tutti i segreti di questo sabato consultando le previsioni odierne del nostro oroscopo, suggerimenti e suggesitoni per ciascun segno dello zodiaco.

Sabato, finalmente ci siamo. Dopo le fatiche della settimana come si aprirà questo weekend? Ce lo dicono le previsioni segno per segno del nostro odierno oroscopo.

Consultatele allora con noi e iniziate la giornata con il sorriso.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata in cui fare appello ciascuno alle proprie certezze, almeno per i primi tre segni dello zodiaco. Per qualcuno è l’amore, per altri la casa e per altri ancora i ricordi.

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata improntata ai ricordi, peccato che però non sempre siano di natura piacevole: alcuni hanno lasciato e brucia ancora.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Casa, dolce casa: forse non è perfetta, magari ce ne sono di migliori ma per voi è semplicemente il luogo più bello del mondo, quello in cui ritrovate voi stesse.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Qualche imprevisto arriva durante giornata ma per voi è un’opportunità, vi fa avere la giusta prospettiva sulla vita e vi ricorda di non esser sole: il vostro lui è sempre lì per voi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata casalinga da trascorrere tra amici e famiglia: per i prossimi tre segni il sabato va così.

Oroscopo oggi Cancro

La vostra famiglia per voi è tutto: forse vi toglie tempo, vi impegna ma nulla sa regalarvi maggiori soddisfazioni

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

La casa, in questi giorni come mai prima, è il vostro regno: chi la turba non è ben visto e voi sapete sempre come rimettere tutto a posto.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Oggi la giornata viene migliorata da una bella chiacchierata tra amiche: un po’ di pettegolezzi, qualche risata e anche un momento piccante

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’amore non orride oggi ai prossimi tre segni: più che croce e delizia pare solo croce e uscirne non è facile.

Oroscopo oggi Bilancia

In amore ultimamente siete un po’ succubi: lui vi tiene legate e voi non riuscite nemmeno più a divincolarvi. E’ tempo di svegliarvi.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

L’energia, l’intelligenza, l’esperienza è questo che in un uomo ti affascina e con le sesse qualità siete voi ad affascinare.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

L’amore vi delude ma voi certo non siete tipi da buttarsi giù così: morto un papa se ne fa un altro, spesso migliore.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il periodo di crisi si ripercuote molto sulla vita degli ultimi tre segni divisi tra chi lo sconta emotivamente e chi economicamente. Qualcuno però riesce ad avere la meglio.

Oroscopo oggi Capricorno

Il portafoglio piange e il conto in banca non è da meno: decisamente la crisi del periodo si fa sentire. Tenete duro!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Dentro voi una vera e propria tempesta: da una parte la voglia di creare, dall’altra una vena distruttiva. Come trovare la pace?

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

La salute di ferro è il vostro marchio di fabbrica e di questi tempi non è certo un dettaglio da poco. Fatelo valere.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.