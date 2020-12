Natale 2020 si dovrà trascorrere in non più di 6 persone: il numero ideale per provare un gioco di carte in grado di coinvolgere e divertire un piccolo gruppo di persone.

Trascorrere le feste in allegria e spensieratezza durante il Natale 2020 sarà allo stesso tempo più difficile e più necessario che mai. Il motivo è semplice: non potremo riunire tutti i nostri cari intorno allo stesso tavolo ma le nostre famiglia meritano di trascorrere qualche ora di serenità, magari giocando insieme a qualcosa di nuovo e stimolante mai provato prima.

Esistono moltissimi giochi di carte adatti a un piccolo gruppo formato da cinque o sei persone di ogni età. Assicurano ore di svago, tanto divertimento e interazione serena tra tutti i membri della famiglia quindi uno dei passatemi perfetti in questo difficile Natale 2020.

Un gioco di carte da fare in gruppo? A caccia di tesori con i nani di Saboteur

Il gioco è di una semplicità assoluta, si impara in pochissimo tempo ed è adatto a giocatori dagli 8 anni in su.

Saboteur può coinvolgere un numero estremamente variabile di giocatori, addirittura da 2 a 12, ma dà il meglio di sé quando intorno a un tavolo si radunano almeno 4 giocatori, quindi è il gioco ideale da fare in un gruppo di massimo 6 persone come stabilito dal DPCM del 4 Dicembre.

Ogni giocatore impersona un nano minatore (come nella favola di Biancaneve e i 7 Nani) impegnato a scavare un tunnel sotterraneo nella speranza di raggiungere prima degli altri una delle pepite d’oro nascoste sotto terra.

Dopo l’assegnazione dei ruoli si dispone il tunnel: sul tavolo si posiziona la casella di partenza e tre carte d’arrivo coperte, che possono contenere un certo numero di pepite d’oro. I giocatori disporranno di un certo numero di carte – percorso che dovranno essere disposte sul tavolo per disegnare il tunnel che porterà a una delle tre carte – tesoro coperte.

In linea generale tutti i nani, quindi tutti i giocatori, collaborano tra loro per raggiungere la pepita, ma uno di loro è il Sabotatore (è questo il significato della parola Saboteur). I ruoli vengono decisi casualmente all’inizio della partita e ogni giocatore è tenuto a non rivelare mai il proprio ruolo. Al contrario, i giocatori possono mentire o evitare le domande degli avversari che cercheranno se possono fidarsi o no di loro.

Il Sabotatore (che rimane segreto dall’inizio alla fine del gioco) ha il compito di ingannare gli altri giocatori fingendo di voler collaborare con loro ma in realtà ostacolando il loro percorso verso il tesoro.

Ogni partita è divisa in 3 round, ognuno dei quali dura circa 10 minuti, per un totale di 30 minuti complessivi a partita.

Alla fine di ogni round si procede all’assegnazione delle pepite. Se sono stati i nani minatori a raggiungere le pepite, queste vengono equamente divise tra loro. Se invece è stato il Sabotatore a vincere la partita, impedendo ai minatori di raggiungere il loro obiettivo, le pepite d’oro saranno assegnate al Sabotatore (o alla squadra dei sabotatori, se è presente più di un Saboteur intorno al tavolo).

Alla fine dei tre turni si contano le pepite assegnate a ciascun giocatore e, naturalmente, chi ne ha di più vince la partita.

Esistono anche molte espansioni di Saboteur, che permettono di mettere in gioco più carte percorso e di assegnare ruoli differenti ai giocatori, tra cui il Geologo (che riceve punti extra se riesce a scoprire cristalli lungo il percorso) e l’Approfittatore, che vince sempre a prescindere dalla squadra che arriva a scoprire le pepite.