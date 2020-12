Ilaria Macchia e Stella sono rispettivamente compagna e figlia di Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro: “amarvi è una cosa leggera e profonda”.

Giuliano Sangiorgi, oggi dalle 16.00 sarà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Vi avevamo già anticipato tra gli ospiti del giorno anche Gerry Scotti e Marco Carta.

Nonostante la sua grandissima popolarità, il cantautore pugliese non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata. Ebbene, per chi non lo sapesse, Giuliano è felicemente legato ad Ilaria Macchia, con la quale vive un amore riservato, lontano dai riflettori.

Un amore dal quale, due anni fa nel 2018, è nata la piccola Stella. Ma conosciamo meglio chi è Ilaria.

Ilaria Macchia e Stella: le donne di Giuliano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @i.lariamacchia

Giuliano Sangiorgi non è molto avvezzo ai gossip. Eppure ecco ciò che sappiamo della compagna e della figlia del cantante.

Ilaria Macchia, anche lei nata in provincia di Lecce come Giuliano, in particolare nel comune di San Donato, si è poi trasferita a Roma per studiare al Centro nazionale di Cinematografia. Con il compagno, Giuliano Sangiorgi ha in comune la passione e il lavoro con le parole. Difatti, Ilaria Macchia è una sceneggiatrice e scrittrice. C’è anche la sua mente, nella sceneggiatura, per esempio, dei film italiani “Non è un paese per giovani” e “L’Attesa”.

Tra le altre cose ha fatto anche il suo esordio in libreria con il suo primo libro intitolato Ho visto un uomo a pezzi.

Con la compagna Ilaria, Giuliano ha avuto una bambina: Stella Sangiorgi nata nel 2018 e per la quale Giuliano ha scritto numerose poesie e dichiarazioni d’amore. Alcune di esse anche sotto i suoi post di Instagram.

Proprio lo scorso settembre il cantautore ha pubblicato uno scatto, in occasione del compleanno della piccola Stella:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi (@giulianosangiorgi_official)

Un amore puro questo tra Ilaria e Giuliano, da cui è appunto nata una magnifica Stella. Chissà se oggi ai microfoni di Silvia Toffanin, Giuliano Sangiorgi si aprirà e racconterà della sua vita privata. Restiamo aggiornati.