Paura per Fedez, si accorge di essere pedinato: interviene la polizia

Fedez è il protagonista di una vicenda surreale. Accortosi di essere inseguito, il marito della Ferragni ha chiesto l’intervento della polizia.

Fedez ha vissuto momenti di paura nelle scorse ore. Come riportato da Il Corriere della sera, il marito di Chiara Ferragni durante la serata del 26 novembre, intorno alle 22:30 si trovava nella sua auto, quando da lì a poco sarebbe diventato il protagonista di una vicenda totalmente surreale. Che cosa è successo?

Il rapper, mentre era a bordo della sua automobile, si è accorto di essere inseguito. Per questo si è messo prontamente in contatto con la sua guardia del corpo che in men che non si dica ha chiesto l’intervento della polizia per fermare il presunto pedinatore del cantante.

Le forze dell’ordine sono intervenute nel luogo in cui si è svoltato tutto in maniera repentina ed hanno fatto un’incredibile scoperta.

Fedez pedinato a Milano da un investigatore privato: scoppia il caos

Fedez si è avvicinato presso l’automobile che lo stava inseguendo e battendo le mani sul finestrino ha chiesto al guidatore chi fosse e cosa volesse mai da lui. Il ragazzo ha subito smentito il tutto, dichiarando di essere vittima di un terribile malinteso in quanto non avrebbe avuto nessuna intenzione di seguire il marito di Chiara Ferragni, ma si stava semplicemente limitando a tornare a casa, visto che abitava nei pressi della zona in cui si trovava.

La spiegazione, ovviamente, non ha convinto le forze dell’ordine che hanno prontamente chiesto i documenti al ragazzo in questione e, colpo di scena, è un investigatore privato! Il nome del ragazzo non è apparso nuovo al rapper, che di recente ha vissuto un dramma in ascensore, in quanto lo aveva sentito tempo fa da una confidenza fatta da un suo amico, in cui gli raccontava che il padre stava facendo un’indagine sulle sue società estere.

Questa confessione toglie qualsiasi dubbio di un semplice malinteso, confermando quindi che Fedez è stato pedinato a Milano, ma quello che ha sorpreso maggiormente le forze dell’ordine e che sia il rapper che l’investigatore non hanno voluto procedere per vie legali attraverso la disposizione di una querela. La questura però sembrerebbe non essere affatto convinta di come stiano andando le cose e per questo motivo sta portando avanti le indagini e non si esclude che possa sentire nuovamente la versione del rapper, che è stato il protagonista di un episodio che ha spiazzato il web.

Che cos’è successo a Fedez? La questione appare piuttosto strana e il popolo della rete vorrebbe sapere maggiormente cos’è successo quella notte. Sicuramente, qualora le indagini dovessero proseguire, non mancheranno aggiornamenti su questa strana vicenda, che ha visto protagonista il rapper più amato e discusso degli ultimi anni.