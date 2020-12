Un lucidalabbra brillante e completamente naturale che si prenderà cura della salute e della bellezza delle vostre labbra. Scopriamo come crearlo in un minuto.

Le nostre labbra in inverno sono spesso sottoposte allo stress del vento e del freddo, per questo la scelta giusta sarà quella di proteggerle ed idratarle ogni giorno utilizzando un buon burro di cacao da applicare al mattino e alla sera e vestendole di luce con un lucidalabbra. Scopri anche i migliori trattamenti per le labbra in inverno.

Scopriamo come creare in casa un lucidalabbra tutto naturale con pochi e semplici ingredienti e in modo velocissimo.

Lucidalabbra naturale e fai da te: gli ingredienti

Avere sempre a portata di beauty un lucidalabbra che renda il nostro sorriso brillante e sano è davvero molto semplice, soprattutto se il prodotto lo possiamo confezionare in casa con ingredienti tutti naturali lasciandolo trasparente o addirittura colorandolo nella tonalità che preferiamo.

Per realizzare il lucidalabbra naturale, avrete bisogno di:

8,8 grammi di olio di ricino

0,4 grammi di cera d’api

2 gocce di vitamina E (facoltativo)

Per colorare il lucidalabbra

aggiungere 0,8 grammi di colorante (ossido o mica)

Lucidalabbra naturale e fai da te: la ricetta di bellezza passo dopo passo

Realizzare il lucidalabbra naturale è davvero facile e potrà anche diventare una graziosa e vezzosa idea per un piccolo pensiero natalizio da fare alle amiche. Vi basterà acquistare dei contenitori da lucidalabbra che si possono trovare facilmente on line, come anche gli ingredienti per prepararlo. In alternativa basterà lavare con molta cura un contenitore per lucidalabbra usato.

Lucidalabbra naturale: la ricetta per realizzarlo

in un bicchierino di vetro versare l’olio di ricino

aggiungere la cera d’api

sciogliere a bagnomaria gli ingredienti per 5 minuti fino a che la cera si sia sciolta

togliere dal fuoco e aggiungere la vitamina E ( che funziona anche come conservante) ma è facoltativo.

prelevare con una siringa il lucidalabbra ottenuto e riempire il contenitore del lucidalabbra.

per aggiungere colore al lucidalabbra, scegliere il colorante da utilizzare, versarlo nel bicchierino e miscelare fino a che il liquido risulti omogeneo e senza grumi.

Lucidalabbra naturale fai da te: il video tutorial

Preparare dei lucidalabbra personalizzati sarà davvero semplice e divertente e questo cosmetico, si prederà cura delle vostre labbra oltre a renderle bellissime. Scopri anche come preparare uno scrub esfoliante per le mani.