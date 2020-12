Classici Disney di Natale, un appuntamento con i cartoni immancabili sotto le feste. Scoprite quando li vedremo in prima serata su Rai 1

Tortellino in brodo o lasagne, abbacchio o cappone, panettone o pendoro: a Natale l’Italia a tavola è divisa, ma davanti alla tv si unisce. Perché non c’è nulla come nella feste paragonabile ad un bel cartone animato. E i classici Disney di Natale mettono d’accordo davvero tutti, come Una poltrona per due su Italia 1. Ma quando li vedremo in prima serata su Rai 1?

Al momento la tv di stato non ha fatto ancora conoscere tutti il dettaglio della programmazione per le feste di Natale 2020, ma qualche indiscrezione c’è già. E gli appassionati, quelli che non traduirebbero mai le versioni originali delle pellicol,e Disney, ancora una volta saranno accontentati.

Secondo le prime indiscrezini infatti lunedì 28 dicembre alle 21.20 su Rai 1 potremo vedere Cenerentola, seguita la sera successiva allo stesso orario da La Bella e la Bestia (cartone animato). Infine mercoledì 30 dicembre, ancira nello stesso orario e su Rai 1 appuntamento con Biancaneve e i sette nani.

Classici Disney di Natale, molto meglio i film in versione originale per rivivere atmosfere eterne

Qual è la bellezza dei classici Disney di Natale? Sicuramente il fatto che non passano mai di moda anche se le tecniche per realizzare i cartoni animati sono profondamente cambiate evolvendosi. C’è però chi non tradirebbe mai gli originali e aspetta sempre comn ansia il periodo natalizio sono per quello.

Provate solo a pensarci: Biancaneve e i sette nani, tratto dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm, è stato il primo film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America. La data? sembra incredibile ma era il 1937 e ancora oggi è fresco comse fosse appena stato montato.

Cenerentola invece ha festeggiato nel 2020 i suoi porini 70 anni di vita anche se rimane una storia senza tempo. Merito della trama, di una favola semopre a lieto fine ma anche della sua colonna sonora. Chi di voi non ha mai cabntato, almeno nella sua testa, ‘Bibbidi-Bobbidi-Boo’ oppure ‘I sogni son desideri’?

Più recente è la storia de La Bella e la Bestia che poi è diventato anche un film nomn d’animazione e una serie tv. Colonna sonora spettacolare, nella versione americana interpretata per il personaggio femminile, ed emoziomni da fazzoletto in mano.