Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 dicembre vedono al centro dello studio Armando Incarnato, in una lite di fuoco con Lucrezia.

Uomini e Donne giunge purtroppo all’ultimo appuntamento di questa settimana, ma non per questo sarà una puntata meno avvincente di quelle che l’hanno precedute. Che cosa vedranno in onda i telespettatori? Come al solito ci sarà al centro dello studio Armando Incarnato, che non ha raccontato proprio tutta la verità.

Il cavaliere partenopeo, dopo aver deciso di interrompere la sua conoscenza Brunilde, a causa di un incontro tra lei e Riccardo Guarnieri in albero, non siate maliziosi, ha scelto di frequentare soltanto Marianna e Lucrezia. La prima però lo scarica per frequentare Gianluca De Matteis, mentre con la seconda citata le cose non vanno altrettanto bene in quanto lei non sapeva assolutamente nulla dell’uscita con Marianna e lo smaschera in puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sophie spiazzata da Antonio

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 dicembre non finiscono di certo qui. Lucrezia non prenderà assolutamente bene l’aver scoperto tutto quanto in puntata e litigherà e non poco con Armando Incarnato, che le aveva nascosto la sua conoscenza con Marianna, che ha preferito dedicarsi al bel tronista e non più a lui.

Dopo le dinamiche dedicate al Trono Over, che ha visto in scena un triangolo amoroso, si passa ai protagonisti del Trono Classico. In puntata verranno mostrate le esterne di Sophie Codegoni con Matteo e Antonio. Al primo, in occasione del suo compleanno, gli ha regalato un libro con tanto di dedica, mentre l’uscita con il secondo ragazzo non è andata affatto bene, in quanto lui ha continuato ad avere modi poco educati.

In studio, però, Antonio mostrerà un atteggiamento completamente diverso, ammettendo di aver compreso i propri sbagli e che da oggi in poi si approccerà diversamente agli altri, utilizzati modi molto più pacati e gentili. Nessuno sembra avere un buon presentimento su di lui, ma Sophie, inutile negarlo, nonostante tutto è molto attratta dal ragazzo e vuole continuare a conoscerlo.

Prima, però, viene dedicato uno spazio a Davide Donadei, che riceverà una sorpresa da Maria, dopo aver avuto una discussione con Chiara. E’ evidente, infatti, che il bel tronista è molto preso dall’altra corteggiatrice Beatrice. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo è convinto che sarà proprio lei ad essere la scelta del ragazzo. Sarà realmente così?

Gemma e Maurizio: un nuovo Giorgio per la dama?, Lucrezia parla del suo ritorno, le parole di Sophie, la decisione di Marianna e un’intervista esclusiva a Tinì! Non perdetevi il nuovo numero di #UominieDonneMagazine da oggi in edicola 🤩🗞 #UominieDonne pic.twitter.com/4ooMCFlbOZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 4, 2020

Uomini e Donne oggi darà un appuntamento degno di nota al pubblico del piccolo schermo, rendendo più chiari alcuni rapporti nati negli studi Elios di Roma. I telespettatori, però, sono curiosi più che mai di sapere quando avverranno le famose scelte e qualcosa ci suggerisce che saranno dopo il periodo natalizio.