Tommaso Zorzi colpisce ancora: concorrente al GF Vip cotto di lui

Nessuno può resistere al fascino di Tommaso Zorzi! Un concorrente ha ammesso al Grande Fratello Vip di essere cotto di lui. Ecco chi!

Tommaso Zorzi è il protagonista indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo non è affatto difficile da capire, visto che è senza dubbio uno dei concorrenti non solo più simpatici, che ha portato tanti sorrisi nelle case degli italiani, ma anche più veri all’interno delle dinamiche del programma.

Ad aver notato questo suo aspetto non è stato soltanto il pubblico del piccolo schermo, che lo ha eletto come suo preferito, ma anche i suoi compagni di viaggio. In particolar modo, tra questi, c’è uno che ha ammesso di essersi preso una cotta per lui e che spera che Francesco Oppini, con cui Tommaso ha particolarmente legato, possa abbandonare il programma per avere campo libero. Curiosi di scoprire il suo nome?

Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis cotto di Tommaso Zorzi

ECCO A VOI IL VIDEO DOVE GIACOMO DICE CHE GLI PIACE TOMMASO #GFVIP pic.twitter.com/9ADbs8NzAh — cz 🐍 (@ccochi4) December 3, 2020

E’ Giacomo Urtis! Il chirurgo, parlando a tu per tu con Selvaggia Roma e Dayane Mello, ha confidato di essersi preso una cotta per Tommaso Zorzi. L’ospite della casa, che non sembra ancora essere stato promosso come concorrente da Alfonso Signorini, ha ammesso alle sue amiche di apprezzarlo in particolar modo ma che ancora non si sente di approcciarsi in maniera diretta con lui. Il motivo?

Il motivo, come anticipato, ha un nome e cognome: Francesco Oppini, che ieri ha parlato con sua madre Alba Parietti. Secondo il chirurgo, infatti, l’influencer non proverebbe una semplice amicizia nei suoi confronti, ma avrebbe completamente perso la testa per il figlio di Alba Parietti, che è felicemente fidanzato con una ragazza.

Per questo motivo spera possa perdere al televoto, in modo tale da poter uscire in maniera definitiva dalla casa più spiata d’Italia, qualora non avesse il biglietto di ritorno, così da avere campo libero. Nonostante però i due ragazzi abbiano più volte ammesso che tra loro c’è una semplice amicizia e niente di più, ma Giacomo è convinto del contrario e non sembra essere l’unico concorrente pensarla in questo modo.

Anche Cristiano Malgioglio, che ha violato il regolamento, ha confidato a Tommaso che secondo lui c’è qualcosa di più di una semplice amicizia e gli ha consigliato di pensare a qualcun altro che non sia eterosessuale. Insomma, più di un concorrente sospetta che Zorzi abbia mentito sul suo rapporto con Oppini.

Urtis:”La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa che esce…e per me non so” STA ASPETTANDO CHE ESCA OPPINI, O MIO DIO OGGI.

MA SOLO IO SONO SOTTO SHOCK?#GFVIP — PUPO (@chetrashhh) December 3, 2020

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono semplicemente amici o anche il loro è un rapporto speciale? Non ci resta che attendere il volere del pubblico da casa, per vedere come si comporterà Giacomo Urtis, qualora la produzione lo faccia restare nella casa più spiata d’Italia, ovviamente.