Scopri come dire stop ad una settimana pesante in base al tuo segno zodiacale.

A volte, si sa, le settimane possono essere molto toste portando ad accusare il colpo come se si fosse reduci da un incontro di box. Ciò può dipendere dai troppi impegni, da una scadenza importante o da colleghi indisponenti. In ogni caso, ciò che conta, è che alla fine della settimana, quando ci si può finalmente concedere una piccola pausa dal tran tran quotidiano si è finalmente liberi di coccolarsi un po’ e sopratutto di rigenerarsi. Certo, a volte la stanchezza è tanta che la voglia di tirarsi su di morale è davvero poca. Ciò nonostante con un po’ di impegno si può raggiungere l’obiettivo.

A volte, anche un semplice rituale giornaliero può fare la differenza. Ciò che conta è scegliere sempre qualcosa che faccia bene al cuore e che al solo pensiero strappi un sorriso. E se proprio non hai idea di cosa fare per iniziare a sentirti più leggera, le stelle possono esserti utili con la loro influenza. Per questo motivo, oggi scopriremo come dire stop ad una settimana pesante in base al tuo segno zodiacale.

Settimana pesante? Ecco come riprenderti in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Staccando da tutto

Ciò che ti serve per rigenerarti da una settimana affatto semplice è il poter prendere le distanze da tutto e da tutti. Una volta chiusa la porta di casa alle tue spalle dovrai solo goderti un po’ di tempo libero. Chiama un’amica per scambiare due chiacchiere, fai progetti per i futuro, bevi o mangia qualcosa che sia di tuo gradimento e goditi un’intero week end di meritato relax. In questo modo ti sentirai finalmente libera e alleggerita dei troppi carichi che hanno finito con il privarti della tua solita energia. Una serata tutta per te sarà come una linfa rigenerante. Ancor meglio se puoi estendere il tutto al week end. E vedrai che per la prossima settimana sarai sicuramente come nuova e pronta ad affrontare qualsiasi cosa.

Toro – Dedicandoti a qualcosa che ti piace

Una settimana pesante grava su di te come poche altre cose nella vita. Ciò significa che per riprenderti hai bisogno di includervi un po’ di leggerezza. Per riuscirci puoi dedicarti a qualcosa che in genere ti piace e ti rilassa. Puoi preparare un dolce da gustare con cama davanti ad un bel libro, fare un puzzle o darti a qualcosa di artistico. Ciò che conta è fare tutto quel che ti fa sentire meglio, limitando al massimo ogni possibile fonte di stress. In questo modo ti sentirai più che mai libera di essere te stessa ed ogni malumore svanirà come neve al sole. Esattamente ciò che ti serve per ripartire più carica e serena che mai.

Gemelli – Facendo qualcosa di totalmente diverso

Quando finisce una settimana impegnativa, ciò di cui hai veramente bisogno è poter viaggiare su binari del tutto diversi. È quindi importante valutare le tue carte e scegliere quelle che si distaccano il più possibile da quanto ti ha occupata nei precedenti giorni. In questo modo potrai dar adito al tuo bisogno di cambiare e scrollarti di dosso ogni malumore legato a situazioni difficili o a persone che preferiresti dimenticare. Concentrarti su di te sarà quanto di meglio potrai fare e ti consentirà al contempo di riacquistare le energie che ti servono per affrontare al meglio le cose. Una carica che ti spingerà a fare di più anche una volta tornata al tuo solito tran tran. Provare per credere.

Cancro – Riposandoti a dovere

Quando il gioco si fa duro, la cosa migliore da fare è prenderne le distanze e concentrarsi su ciò che ti rilassa e ti aiuta a sentirti bene. Dopo una settimana pesante, la cosa che ti serve di più è sicuramente una bella dormita alla quale far seguire attività piacevoli. Potresti dedicarti alla visione della tua serie preferita, alla lettura di un bel libro o ad un puzzle iniziato da tempo e mai terminato. Ciò che conta è fare cose che ti facciano sentire serena, rilassata e coccolata. Riposare quando sei sotto stress è l’unica cosa che ti aiuta davvero poiché di rigenera del tutto facendo sparire i pensieri negativi. Concediti quindi la tua dose di relax e vedrai che la settimana da incubo diverrà presto un lontano ricordo.

Leone – Rimettendoti al centro

Se la settimana è stata dura, probabilmente, è perché non hai ricevuto i consensi che ti aspettavi e che sei convinta di meritare. Forse qualcuno ha avuto una promozione che invece pensavi toccasse a te o forse non sei stata al centro dell’attenzione come avresti voluto. Ciò che conta è che tu riesca a riprenderti il tuo spazio. Per farlo potresti iniziare con il coccolarti un po’, magari con una piccola spa casalinga dopo la quale sentire quelle amiche che sanno sempre come farti sentire importante. Una volta riacquistata la fiducia in te stessa sarai pronta per ripartire e per riconquistare tutto ciò che ti è stato tolto ingiustamente. In questo modo potrai vivere al meglio la tua settimana.

Vergine – Prenderti un po’ di tempo

Per te, una settimana storta deve essere metabolizzata. Per farlo hai bisogno dei tuoi tempi e del fatto che gli altri li rispettino. Se ti senti giù, quindi, la cosa più giusta da fare è attendere che tutto passi ed ingannare il tempo concedendoti qualche piccolo lusso. Una cena più ricca del solito, il tuo film preferito e una dormita rigenerante sapranno fare molto più di quanto pensi. Una volta riposata a dovere sarai pronta a vedere le cose anche sotto un’altra luce. E per quanto sia andata storta la settimana saprai di averne ancora tante altre da vivere e ciò ti aiuterà a sentirti più carica e forte che mai.

