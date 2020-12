Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino ha predetto oggi il nostro oroscopo: un modo divertente per iniziare insieme la giornata.

Ancora una giornata e poi sarà finalmente weekend. Si ma…come sarà questa giornata?

Scopriamo insieme che cosa il nostro oroscopo ha predetto in questo venerdì per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

E’ tempo di riappropriavi della vostra avita. Per i primi tre segni questa pare esser la giornata giusta per dire: “avevo ragione”.

Oroscopo oggi Ariete

Le troppe ore in casa iniziano a farsi pesanti: questo pomeriggio ci vuole una bella passeggiata per veder le prime luminarie.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Il vostro spirito economo oggi torna utile: quel gruzzoletto messo da parte si rivelerà un ottimo salvagente.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

E’ vero, qualche volta possono nascere incomprensioni ma quando c’è l’amore non si rimane mai troppo a lungo con il muso.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tempo di shopping di Natale e ognuno dei prossimi tre segni affronta la cosa in modo diverso e molto personale.

Oroscopo oggi Cancro

Ciò che vi occorre nella vita è calma e organizzazione così, mentre le altre già si fanno travolgere dallo shopping natalizio, voi pianificate la settimana.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

La mattinata sarà tutta per il lavoro, il tardo pomeriggio per l’amore. Quindi pazientate e attendete l’ora aperitivo.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

A voi amanti dello shopping mancano già i mercatini di natale. Non disperate però: esiste sempre l’online

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Relax, relax e ancora relax. Questo l’obbiettivo di questo venerdì per i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Bilancia

Il lavoro vi stressa un po’, l’obbiettivo allora sarà arrivare incolumi sul divano per godervi un po’ di meritato relax serale.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Una serata di vero relax oggi non ve la toglie nessuno. Occhio però al telefono, potrebbe squillare nel momento meno opportuno.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi siete l’incarnazione del buon umore: vedete sempre il bicchiere mezzo pieno e poco importa se gli altri non capiranno.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Mood decisamente poco positivo quello di cui oggi si fanno portatori gli ultimi tre segni dello zodiaco: lo stress decisamente non aiuta.

Oroscopo oggi Capricorno

Un senso di inquietudine vi pervade e, per dare sfogo, rischiate di riversarlo anche su chi non c’entra nulla: come il partner, per esempio, vittima di una gelosia immotivata.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 4

Oroscopo oggi Acquario

Sfiducia e senso di sospetto pervadono la vostra giornata, portandovi a scambiare l’ammirazione altrui per un’invidia inesistente.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Oggi sul lavoro siete delle vere e proprie macchine: macinate senza pietà e ciò vi fa guadagnare la stima del capo che vi riempie di complimenti. Che cosa non si farebbe pur di godersi un ponte!

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.