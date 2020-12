Makeup Facile: il nostro corso di trucco base, le date delle video lezioni

Un corso di trucco base gratuito e a vostra disposizione in sei video lezioni della makeup artist Francesca Pagano.

Partecipare ad un corso di trucco per imparare le basi fondamentali del makeup comodamente sedute sulla vostra poltrona preferita? Questo è ‘Makeup Facile’ un video corso di makeup gratuito in cui la bravissima makeup artist Francesca Pagano, ci insegna passo dopo passo come valorizzare la bellezza che c’ è in ognuno di noi e questo attraverso le tecniche base del trucco.

Sei video lezioni complete di consigli e foto per poter imparare come applicare un fondotinta, come eseguire il contouring e creare un meraviglioso smoky eye.

“Makeup Facile”: come poter seguire il nostro corso gratuito di makeup

Il Corso di Makeup firmato Francesca Pagano, sarà a disposizione di tutti i nostri lettori, sul sito chedonna.it attraverso i video tutorial presentati singolarmente, e sui nostri social Facebook ed Instagram. Potrete seguire le 6 video lezioni passo dopo passo e quando avrete del tempo da dedicare a voi stesse, senza paura di perdere un solo argomento.

“Makeup Facile” : le video lezioni del corso base e le date di uscita dei video su Instagram e Facebook

Le video lezioni del corso base di trucco di Chedonna, saranno complete e partiranno dalla preparazione del viso fino all’esecuzione del trucco occhi per eccellenza, lo smoky eye.

Gli argomenti trattati nelle sei video lezioni del corso base di trucco

Tutti gli argomenti trattati nel corso di trucco base di Chedonna, firmato dalla makeup artist Francesca Pagano:

Prima lezione: detersione, idratazione e strumenti per il fondotinta, i consigli dell’esperta.

Seconda lezione : base leggera e luminosa passo dopo passo.

Terza lezione: bordatura dell’occhio con infracigliare.

Quarta lezione: trucco occhi con palpebra chiara e luminosa.

Quinta lezione: come realizzare un contouring perfetto.

Sesta lezione: come realizzare uno smoky eye opaco e luminoso.

“Makeup facile”: dove trovare le lezioni di trucco sul nostro sito chedonna.it

Le video lezioni del corso, si possono trovare singolarmente sulla sezione ‘makeup’ del nostro sitoweb www.chedonna.it. Ogni lezione sarà presentata con spiegazioni e consigli utili.

“Makeup facile”: come seguire le lezioni di trucco sulla nostra pagina Facebook, le date delle video lezioni

Il video corso completo uscirà in diretta sulla nostra pagina Facebook tutti i venerdì come ‘diretta’ e potrete seguirlo comodamente, facendo delle pause per provare il trucco su voi stessi.

Le date di uscita delle video lezione su Facebook

“Makeup facile”: come seguire le lezioni di trucco sul nostro account Instagram, le date delle video lezioni

Il video corso completo uscirà in diretta sul nostro account Instagram tutti i venerdì su Instagram Tv e potrete seguirlo comodamente, facendo delle pause per provare il trucco su voi stessi.

Le date di uscita delle video lezione su Instagram

Makeup Facile: come seguire e contattare l’insegnante

Potrete seguire e contattare la makeup artist Francesca Pagano attraverso i suoi social:

Pagina Facebook di Francesca Pagano makeup

Account Instagram di Francesca Pagano makeup

Canale You Tube di Francesca Pagano makeup

A presto con le nuove video lezioni di ‘Makeup Facile’ sul trucco di Natale e di Capodanno per imparare tutti i segreti del trucco!