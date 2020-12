Scopriamo insieme cosa accade nel nostro organismo introducendo la batata quotidianamente nella nostra alimentazione.

La batata è un tubero molto conosciuto, soprattutto in Asia, Africa e America. Anche da noi lo si trova spesso nei reparti ortofrutta, ma noi la conosciamo meglio come “patata dolce” o “patata americana”. Tubero delle meraviglie, la batata non è solo straordinariamente versatile in cucina, ma è talmente ricca di proprietà a essere stata inserita nella lista dei “5 tuberi della salute”. Vediamo insieme i benefici che questo portentoso tubero apporta al nostro organismo.

I motivi per cui mangiare la batata fa bene alla salute

È ricca di sali minerali. La batata è ricca di ferro, potassio, magnesio, calcio. Grazie alla presenza di questi preziosi minerali è considerata un potente antiossidante ed anti età. Combatte i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento cellulare.

È priva di glutine. La batata è un tubero con cui si può cucinare ottimi piatti per celiaci. Avendo una buona consistenza ed un gusto dolce, si presta non solo come contorno o comprimario nei primi piatti o zuppe, ma anche a sostituire la carne negli stufati o spezzatini. Utilizzata sotto forma di farina o amido, è l’ideale per panificati e torte.

È ricca di flavonoidi. La batata grazie al suo grande apporto di flavonoidi e antociani, assume importanti proprietà antinfiammatorie, antiallergeniche e antimicrobiche. Inoltre previene le ulcere gastriche e protegge il fegato. L’importanza i questi antiossidanti all’interno della batata fa si che venga usata come aggiunta per molte creme e prodotti di bellezza.

Ha un basso indice glicemico. La batata è ricca di amidi, ma con un indice glicemico basso. Se assunta con moderazione, regola l’organismo e contrasta il diabete. In oltre, riduce il tasso di grassi nel sangue, fa bene alla vista e stimola il micro circolo venoso.

È estremamente versatile in cucina. La batata, a differenza delle patate normali, si può mangiare anche cruda, aggiunta alle insalate dona una nota croccante e fresca, conservando al contempo tutte le sue proprietà benefiche per il nostro organismo.

Se inserita nella dieta quotidiana, con la dovuta moderazione, la batata non solo risolverà tanti dubbi e problemi di natura culinaria, ma apporterà al nostro organismo enormi benefici, grazie alle sue straordinarie proprietà benefiche.

Avvertenze: È utile ricordare che, come tutti gli alimenti, anche la batata può avere delle controindicazioni. Se ne sconsiglia l’assunzione a chi soffre di problemi alle vie urinarie e chi ha problemi di diverticoli. La sua assunzione potrebbe inoltre interferire con l’assunzione di diuretici. Prima di iniziare a mangiare la batata in modo assiduo è quindi consigliabile provare con qualche fettina per vedere gli effetti che ha sull’organismo.

La batata è, in ogni caso, un tubero ricco di carboidrati, quindi va assunta con moderazione, soprattutto da chi segue diete contro l’obesità o è sovrappeso.

In ogni caso, consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico curante per ogni eventuale problema o per dubbi circa la sua introduzione nell’alimentazione di tutti i giorni.