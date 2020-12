Scopri, in basa alla forma del tuo copro, quali capi di lingerie dovresti scegliere e quali sarebbe invece meglio evitare.

No, non lo dite nemmeno per scherzo: “ma tanto sta sotto i vestiti, non lo vede nessuno”. Eh no, grosso errore!

L’intimo è la base su cui ogni outfit vincente si fonda. come per un palazzo le sue fondamenta: sbagliato l’intimo fallito il look!

Sceglierlo con cura è allora a dir poco essenziale e ciò si traduce non solo nel saper scegliere i giusti pezzi di lingerie in base ai vestiti che vi andremo poi a sovrapporre ma anche nello scegliere quei modelli che valorizzano la nostra particolare fisicità.

A ogni fisico dunque la sua lingerie… ma quale?

A ogni forma del corpo la sua lingerie

Come sempre, la scelta di un capo d’abbigliamento mira a esaltare i punti di forza del corpo di chi lo indossa, minimizzando invece i punti deboli.

Scegliere uno slip o un reggiseno non è dunque questione solo di confort ma anche di riequilibrare la silhouette.

Come vi avevamo spiegato regalandovi i 10 consigli per scegliere al meglio il vostro reggiseno, il sostegno e la sensazione di confort sono la primissima bussola da seguire quando si acquista dell’intimo. Dobbiamo ovviamente badare che non segni il nostro corpo in alcun modo, bensì che lo accarezzi, regalandogli magari quel qualcosa in più.

Proprio a proposito del plus che ciò che mettiamo sotto i vestiti può donare al nostro corpo, ecco alcuni preziosi consigli sui modelli di intimo e su come sceglierli in base alla propria fisicità. A ogni forma del corpo la sua lingerie su misura:

FISICO A PERA – obbiettivo: allargare la parte superiore del corpo

capi sì: reggiseno imbottito, slip brasiliano, slip a vita alta

capi no: slip a vita bassa, tanga troppo sottili, reggiseno push up

FISICO A RETTANGOLO – obbiettivo: cercare di accentuare le curve

capi sì: slip a vita bassa, reggiseni dalle spalline sottili

capi no: slip a vita altà, bustier, reggiseni a fascia

FISICO A MELA – obbiettivo: rendere confortevole il seno solitamente prosperoso

capi sì: reggiseno rinforzato con coppe e ferretti, body con scollo a V, perizoma

capi no: reggiseni o top molto accollati, slip a vita alta, culotte

FISICO A CLESSIDRA – obbiettivo: equilibrare le curve

capi sì: reggiseno a balconcino o una bralette, slip vita media

capi no: reggiseni a fascia, culotte molto sportive

FISICO A TRIANGOLO INVERTITO – obbiettivo: mettere in risalto le linee curve a dispetto di quelle rette

capi sì: mutandina brasiliana, reggiseno ben strutturato

capi no: culotte a vita bassa, spalline del reggiseno troppo larghe