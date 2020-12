Come sta Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Il messaggio in diretta di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Come sta Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Che cos’ha il secondogenito della coppia? Sono queste le domande che si stanno ponendo i telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 dopo un messaggio che Alfonso Signorini ha lanciato in diretta.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 4 dicembre, Alfonso Signorini ha salutato Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli incoraggiandolo a riprendersi presto.

Nessun dettaglio, però, sul momento che sta attraversando il ragazzo che è un fan del reality show al punto da sognare di poter diventare ufficialmente un concorrente del GF Vip nelle prossime edizioni.

Il messaggio di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020 per Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Con le sue parole pronunciate in diretta, Alfonso Signorini che si è scagliato contro Giulia Salemi, ha scatenato la curiosità dei fan del Grande Fratello Vip 2020 intorno a Davide Bonolis.

“Voglio lanciare un saluto a Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. So che stai un po’ così, ma sicuramente farai un Natale alla grande. Rimettiti in piedi presto perchè la casa del Grande Fratello Vip ti aspetta e la prossima edizione vengo a bussare alla tua porta”, ha detto Signorini.

Davide è nato il 7 giugno 2004 ed è il secondogenito di Paolo e Sonia. A parlare della sua passione per il Grande Fratello Vip era stata mamma Sonia Bruganelli ai microfoni di “Casa Chi”, il talk show del settimanale Chi in onda sui canali social del settimanale Chi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

“Mio figlio Davide vorrebbe fare il “Gf”, ogni settimana si sottopone al tampone per poter seguire la diretta in studio, proverò a fargli cambiare idea. Sicuramente la sua curiosità per un contesto come quello l’ha presa da me, è uno che ama stare in mezzo alla gente”.