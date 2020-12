Cosa cucino con la melagrana: menù completo per pranzo con il frutto

By

Cosa cucino con la melagrana: ecco un menù completo per pranzo, dal primo al dessert, con ricette a base del prezioso frutto.

La melagrana, frutto che deriva dalla pianta di melograno, e tipico della stagione autunno-invernale ha innumerevoli proprietà benefiche tra cui antiossidante, antimicotica, antitumorale, astringente, antibatterica e tante altre.

Una curiosità che forse non tutti conoscono è che nelle culture antiche come quella greca, ebraica, babilonese ma anche cristiana, il frutto veniva considerato un vero e proprio miracolo, quasi a testimoniare sulla terra le entità superiori. E la pianta di melograno essendo molto resistente andava a rafforzare ancora di più questa credenza.

Dopo aver scoperto le ‘magiche’ proprietà della melagrana andiamo a preparare un pranzo con un menù completo a base del prezioso frutto. Dal primo al dessert ecco tutte le ricette.

Menù completo a base di melagrana

La melagrana è un frutto che ben si presta alla preparazione di numerose ricette, sia dolci che salate. Quello che oggi vi proponiamo è dunque un menù completo a base di questo straordinario frutto.

Iniziamo con un grande classico, il risotto alla melagrana, già lo abbiamo visto nella versione vegan, ma stavolta vi proponiamo una nuova ricetta. Proseguiamo con gli straccetti di pollo alla melagrana e chiudiamo con una crostata morbida alla crema di melagrana.

Partiamo con questo pranzo all’insegna del benessere. Prima però vogliamo aiutarvi con questo video che vi darà alcune dritte per sgranare le melagrane.

Primo piatto: risotto alla melagrana

Iniziamo da questo primo piatto classico: il risotto alla melagrana. Per prepararlo avrete bisogno di riso carnaroli o arborio, melagrane, burro, parmigiano, brodo vegetale, sale, pepe e olio evo.

Per realizzarlo potrete seguire anche i consigli per preparare un risotto impeccabile, con questi trucchi, di sicuro, non fallirete.

Qui sotto troverete la video ricetta con tutti i passaggi.

Secondo piatto: straccetti di pollo alla melagrana

Un secondo piatto molto semplice da realizzare e che accontenterà tutta la famiglia. Per preparare questa gustosa ricetta vi servirà del pollo che poi taglierete a striscioline, delle melagrane, della farina, vino bianco per sfumare, sale, pepe e olio evo per condire.

Con il tutorial qui sotto scoprirete come realizzare questo piatto.

Dessert: crostata morbida con crema alla melagrana

E infine, chiudiamo il nostro menù con una crostata morbida arricchita da una crema alla melagrana.

Un dessert classico ma arricchito dal sapore asprigno della melagrana che piacerà anche agli amanti dei sapori non troppo dolci.

Per prepararla vi serviranno:

Per la crostata

150 grammi di farina

100 grammi di zucchero

40 millilitri di latte

40 millilitri di olio di semi

2 uova

2 cucchiaini di lievito per dolci

Per la crema alla melagrana

400 millilitri di succo alla melgrana

100 millilitri di succo di limone

100 millilitri di acqua

200 grammi di zucchero semolato

50 grammi di maizena

Per la teglia potrete utilizzare uno stampo da 28 centrimetri.

Qui sotto il video con la preparazione. Seguite tutti i passaggi.

