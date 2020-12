E’ importante sapere se i capelli mossi stanno bene a tutte le donne, basta porre attenzione, scopriamolo insieme.

Essere sempre perfette e impeccabili è il desiderio di molte donne, ma a volte il tempo viene a mancare per dedicarsi un pò a se stesse.

Non bisogna trascurarsi mai, anche i capelli non devono mai passare in secondo piano, ci sono donne invece che amano cambiare look non solo cambiando colore, ma anche la messa in piega. Beh che dire se si è abili con le mani e strumenti per modellare i capelli si può sfoggiare una messa in piega perfetta, sbizzarrendosi come si vuole.

Creare movimento alla chioma è importante, basti pensare a tante donne nel mondo dello spettacolo che sfoggiano in tante occasioni i capelli mossi, infatti spesso il movimento è il protagonista indiscusso della stagione invernale.

Indipendentemente dalle onde se sono morbide o vaporose, le onde a chi stanno bene? Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccola dritta.

A chi stanno bene i capelli mossi

Realizzare i capelli mossi o con onde non è poi così difficile, basta seguire qualche piccolo accorgimento.

Lasciatevi sempre consigliare dall’hairstylist così non sbagliate quando decidete di asciugare i capelli mossi.

I capelli mossi stanno bene un pò a tutte le donne di qualsiasi età quello che può influenzare è la lunghezza dei capelli. A differenza della chioma riccia e liscia, i capelli mossi stanno bene quasi a tutte in quanto addolciscono i lineamenti anche quelli più marcati.

I capelli mossi sono consigliati in particolar modo ai capelli tinti, con bayalage o riflessi. Quello che può cambiare è la lunghezza, magari le donne mature possono optare per un taglio medio o corto così da sveltire un pò il viso, lasciatevi sempre consigliare dal vostro hair stylist, magari potete orientarvi su qualche taglio, scoprite quali.

Se il viso è tondo il capello mosso richiede un pò di attenzione, il parrucchiere potrebbe ridurre il volume, così da avere una base ben definita. Sicuramente le onde flat waves sono il giusto compromesso. Le donne con un viso ovale possono optare per onde ampie ai lati del volto, così da metterlo in risalto.

Il viso a cuore deve essere ben delineato dalle onde visto che è necessario addolcire i tratti più accentuati, la soluzione? Scegliete le onde morbide e ben definite, puntando in particolar modo all’altezza di zigomi e mento.

Nel caso di un viso quadrato la soluzione migliore è donare maggior volume sulle basi e sulla parte superiore della testa, provate e noterete la differenza.