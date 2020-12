Ti sembrerà incredibile ma usando un asciugacapelli puoi avere su un frutto in particolare una meravigliosa riuscita scopriamo insieme di cosa si tratta.

Molto spesso su Internet siamo soliti trovare dei rimedi alquanto bizzarri, Soprattutto casalinghi, per rimediare piccoli accadimenti in casa. Oggi grazie ad un trucco niente male sarà possibile risolvere un problema casalingo in un modo comodissimo.

Non buttare le banane, usa il phon!

Quando le banane sono in casa da diversi giorni, abbiamo dei rimedi, appositamente per te. Quando le banane sono nella cesta, da qualche giorno, e vogliamo risparmiare sia tempo che denaro, non sarai più costretta a buttarle via, a sprecare il cibo. Questo rimedio, vale per tutte quelle banane che sono diventate ormai troppo mature, invece di buttarle, possiamo utilizzare questo furbo espediente.

Pare che se si utilizza un elettrodomestico preciso sull’alimento troppo maturo, questo sia in grado di recuperarlo al meglio. Stiamo parlando dell’asciugacapelli, azionare uno asciugacapelli su di una banana ormai troppo matura e quasi da buttare, può garantire uno sorprendente risultato.

La prima cosa da fare, sarà mettere la banana matura in una bustina di plastica e all’interno della stessa bustina andranno messi anche due manciate di riso. Infine, la bustina trasparente per alimenti dovrà essere necessariamente chiusa ermeticamente, così da non lasciar passare nemmeno un filo d’aria.

Dopo circa un’oretta, il riso avrà così assorbito tutta l’umidità che la banana ha maturatonei giorni. Ora puoi, per all’incirca un minuto, azionare l’asciugacapelli sulla banana, questa tornerà al suo colore naturale in un batter d’occhio.

Ovviamente ci teniamo a sottolineare che questo rimedio non è garantito scientificamente, è semplicemente uno dei mezzi utilizzati, fai-da-te, per sopperire ad alcune piccole problematiche casalinghe. Ma tentar non nuoce!

Quando la banana è troppo matura, prepara un dolce veloce!

Banana troppo matura? Zero tempo? Ecco il motivo per il quale oggi abbiamo scelto di darvi un piccolo suggerimento se proprio non avete pensato al dolce, siete in preda al panico e non avete nemmeno il tempo di recarvi alla pasticceria più vicina.

Ricetta 6 mini dessert alla banana

Ingredienti (per 6 bicchierini dessert)

450 grammi di yogurt greco 100% naturale

4 banane mature

100 grammi di cioccolato fondente

150 grammi di noci o mandorle sgusciate o da sgusciare

Per la ricetta completa, basta cliccare qui!