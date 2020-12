Anna Boschetti aveva lasciato Andrea Battistelli per i presunti tradimenti di lui. Lei, trentottenne, dice comprensibilmente di non aver più tempo da perdere. Desidera infatti sposarsi ed avere un figlio ma il giovane ex non ne voleva proprio sapere. Oggi è tutto finito ma non è detta l’ultima parola.

Anna Boschetti, ad un mese dalla rottura con Andrea, ha dichiarato a Novella 2000 di volersi riprendere la sua vita. Due tentatrici di Temptation Island, Beatrice ed Angelica, hanno confermato di aver frequentato il suo compagno dopo il programma televisivo. La bella romana pur non avendo prove tangibili ha decisione di buttarlo fuori di casa.

Se vuoi il perdono mi sposi

C’è un’età per ogni cosa e per ogni cosa c’è il suo tempo, teoria vera il più delle volte. Quando si tratta di amore vero però tutti i discorsi razionali vanno in fumo. Ecco che la differenza d’età (tra di loro ci sono undici anni di differenza), le vite lavorative diverse, i flirt, non contano più. Si vuole solo stare con quella persona, ad ogni costo. Andrea Battistelli sarà stato molto probabilmente innamorato di Anna ma le sue esitazioni sul costruire un solido futuro insieme avevano messo sull’attenti la donna.

La coppia decide di mettersi alla prova (e che prova) prendendo parte al noto reality condotto da Alessia Marcuzzi (di lei abbiamo analizzato gli outfit più recenti). Sotto i riflettori di Canale 5, a Temptation Island, per cinque settimane è stato analizzato tutto il loro rapporto al microscopio. Lei cerca di farlo ingelosire con altri tentatori senza però mai andare oltre, lui viene corteggiato da giovani e sensuali ragazze ed ecco che le certezze iniziano a traballare. A proposito dei reality Mediaset vi abbiamo recentemente parlato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, guardate chi la condurrà.

Andrea Battistelli lavora come chef nel ristorante romano di proprietà della sua famiglia Casette di Campagna con suo fratello maggiore Pierluigi. Ha anche una sorella alla quale è molto legato, Serena, che lo ha difeso in più occasioni sui social durante la messa in onda delle puntate estive.

Anna è una parrucchiera romana, ha due bambine, di undici e nove anni, con le quali Andrea ha da subito legato. Insieme hanno trascorso le ultime vacanze ad Ibiza proprio lo scorso agosto postando tutto sui rispettivi profili Instagram.

Ha detto recentemente: “si goda le sue bambinate da 27enne, io cerco altro”

Lei vuole sposarsi ed avere un figlio con lui o meglio, lo avrebbe voluto prima di rendersi conto dei tradimenti subiti in molteplici occasioni. Se due persone si amano davvero, con dialogo e pazienza possono provare ad aggiustare le cose ma lei sembra trovarsi bene anche da sola e la notorietà la sta aiutando parecchio.

Se Andrea la chiedesse in moglie quindi lei se lo riprenderebbe come nulla fosse. Non so che futuro possa avere un matrimonio nato su una sorta di dolce ricatto amoroso ma considerando che più della metà di quelli nati su basi solide e pulite finiscono con un divorzio, la vedo grigia.

Silvia Zanchi