Uomini e Donne, Beatrice Valli stroncata. Il gesto non piace: “Incosciente”

Beatrice Valli di Uomini e Donne è stata letteralmente stroncata sul suo profilo Instagram. Il gesto con Marco Fantini non è piaciuto.

Uomini e Donne ha permesso a Beatrice Valli di farsi conoscere al grande pubblico durante la sua esperienza nel programma nel ruolo di corteggiatrice, dove è riuscita a trovare l’amore della sua vita con Marco Fantini, con cui ha costruito una splendida famiglia.

L’ex corteggiatrice, non di rado, ama condividere sul suo profilo Instagram stralci della sua vita quotidiana e purtroppo questi spesso diventano fonte di discussioni. Tant’è che è stata accusata, insieme al suo compagno, di aver fatto un gesto completamente da incosciente in piena pandemia.

Beatrice Valli di Uomini e Donne vola in vacanza: web in rivolta

Beatrice Valli, insieme al suo compagno Marco Fantini, avrebbe scelto di prenotare una vacanza all’estero insieme a tutta la famiglia, condividendo questa con gioia con i suoi fan. Quest’ultimi però non hanno apprezzato il gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accusandola di essere priva di buon senso, in quanto prenotare un viaggio importante in piena pandemia con 3 bambini sarebbe un gesto irresponsabile.

“Io mi chiedo come si possa essere così superficiali da prenotarsi una vacanza in piena pandemia alle Maldive“ le ha scritto una fan. “Avete ancora dei piccoli, ma a cosa stavate pensando?” ha tuonato contro la coppia, che di recente ha raccontato di aver subito una grave perdita. “Pensavate che il virus potesse sparire nel giro di 5 mesi come per magia?”

“Ma gliela stai pagando tu? Taci invidiosa!” ha replicato un’altra fan. “Premesso che seguo la loro famiglia da anni e in generale mi piacciono abbastanza” ha risposto un’altra sostenitrice. “Ma a volte Beatrice dimostra di pensare soltanto alle sponsorizzazioni e nient’altro” ha aggiunto. “Non sono per niente d’accordo nell’utilizzare i figli per fare pubblicità o cose simili” ha concluso.

L’ex corteggiatrice Beatrice Valli di Uomini e Donne è stata stroncata dal web per aver scelto, in comune accordo con il suo compagno, di prenotare una vacanza in piena pandemia e per permettere ai suoi figli di prendere parte alle sue sponsorizzazioni sui social, ma come ha reagito di fronte alla polemica creata sul suo conto?

Beatrice ha reagito preferendo proseguire per la sua strada, ignorando le polemiche e le critiche mossa dal popolo della rete.