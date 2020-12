Gli occhi marroni sono senza dubbio i più comuni ma non per questo meno affascinanti. Scopriamo tutti i tipi di makeup da copiare per questa tipologia di occhi.

Avete gli occhi marroni e cercate il trucco più adatto per voi o magari da sfoggiare in varie occasioni? Ecco per voi tanti makeup da provare e da copiare che enfatizzeranno in modo meraviglioso gli occhi marroni e le donne dai colori intensi e caldi.

Per ogni tipologia di makeup avrete delle fotografie, un video tutorial e tanti consigli, a voi non resterà che mettervi davanti allo specchio per ritrovarvi più belle che mai! Scopri anche come realizzare alla perfezione un trucco da giorno.

Occhi marroni: il makeup naturale

Il makeup naturale è quello che ogni donna ama sfoggiare ogni giorno. Un makeup che metta in risalto lo sguardo in modo discreto, con un incarnato omogeneo e luminoso e delle labbra rigorosamente nude. Scopriamo come realizzarlo e le immagini dei makeup più belli da copiare.

Come realizzare un makeup naturale per gli occhi marroni: il video tutorial

In questo video tutorial potrete scoprire tutti i consigli giusti, i prodotti e le tecniche per realizzare un trucco naturale perfetto per gli occhi marroni. Il makeup sarà ricco di sfumature calde e luminose.

Trucco naturale per occhi marroni: le immagini dei makeup più belli

Ecco alcune immagini di makeup naturali perfetti per gli occhi marroni. Sfumature e luminosità da cui farvi ispirare.









Trucco occhi marroni: il makeup colorato

Chi lo ha detto che chi ha gli occhi marroni non possa permettersi un bel makeup colorato? Il blu, il verde, il viola, il giallo e anche alcune sfumature di rosa molto calde, saranno perfetti per realizzare un makeup frizzante e femminile.

Come realizzare un makeup colorato per gli occhi marroni: il video tutorial

Nel video tutorial, un makeup sui toni del blu perfetto per chi ha gli occhi marroni. Un trucco ricco di intensità riproponibile in altri colori, come il verde.

Trucco colorato per occhi marroni: le immagini dei makeup più belli

Le immagini più belle di makeup colorati per gli occhi marroni. Colori vibranti ed intensi per ogni tipologia di donna.









Trucco occhi marroni: il makeup con l’Eyeliner

L’Eyeliner, un prodotto di makeup che anche da solo riesce a regalare allo sguardo magnetismo. Perfetto anche per truccare gli occhi marroni, da riproporre in versioni più delicate, per un trucco da giorno, vintage per le nostalgiche degli anni ’50 e anche grafico ed essenziale.

Come realizzare un makeup con l’eyeliner per gli occhi marroni: il video tutorial

Un video tutorial molto completo su come realizzare un makeup con l’eyeliner come protagonista. La stesura perfetta sarà essenziale.

Trucco con l’eyeliner per occhi marroni: le immagini dei makeup più belli

Le immagini di eyeliner makeup più intensi perfetti per le donne che hanno gli occhi marroni. Da copiare assolutamente tutte le linee grafiche ed allungate.

Trucco occhi marroni: lo smoky eye

Lo smoky eye, il trucco per eccellenza che richiede un poco di manualità ma che può essere realizzato anche soltanto con pochi prodotti e i pennelli giusti. Tante varianti per diverse tonalità tutti sui toni scuri e sfumati perfetti per gli occhi marroni.

Come realizzare uno smoky eye per occhi marroni: il video tutorial

Uno smoky eye intenso, nero e luminoso che enfatizzerà in modo perfetto gli occhi marroni valorizzandone i toni più caldi e dorati. I prodotti e la tecnica giusta per realizzare il questo makeup molto femminile.

Smoky eye per occhi marroni: le immagini dei makeup più belli

Lo smoky eye è il trucco per eccellenza, quello che ogni 'makeup addict' ama sfoggiare.