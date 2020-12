Esiste un metodo per controllare il telefono del partner senza che lui se ne accorga. Dovrai solo procurarti dello scotch.

La fiducia così come il rispetto sono elementi chiave per una relazione duratura e basata sull’amore. Ognuno di noi potrebbe avere dubbi ed insicurezze sull’altro, in realtà avere un manuale per il giusto comportamento in ogni situazione è impensabile. In linea di massima bisognerebbe fidarsi e attendere che i nodi vengano al pettine, se ci sono.

Ma potreste anche decidere di agire diversamente per placare ogni dubbio e tornare ad avere una vita di coppia serena. Se il partner è distaccato, disinteressato, distratto e non sembra più essere interessato a noi, intimamente ed emotivamente i motivi possono essere diversi, sarebbe meglio parlarne e comunicare, ma se proprio senti di non avere altre alternative e hai bisogno di controllare il telefono almeno assicurati di farlo come un vero professionista.

Come controllare il telefono del partner senza che lui se ne accorda

Innanzitutto se non vuoi che se accorga assicurati di non non essere beccata con il telefono in mano. Sei ancora intenzionata a fare luce sulla questione? Se vuoi capire se il motivo del suo distacco è a causa di un tradimento, il telefono cellulare del partner è senz’altro il primo elemento che si dovrebbe controllare. Ribadiamo che si tratta di un comportamento scorretto, ma se proprio vuoi accedere alle informazioni del suo telefono, abbiamo un metodo infallibile da proporti.

Il trucco dello scotch

Per fare in modo di controllare il telefono di una persona senza essere scoperti bisogna ingegnarsi. Oggigiorno i telefoni sono inaccessibili e a prova di sicurezza. Tra codici segreti complicati e utilizzo dell’impronta digitale o segni grafici, è sempre più arduo tentare di sbloccare la schermata principale e sbirciare. Eppure c’è chi ci è riuscito utilizzando un metodo tanto ingegnoso quanto elementare, un metodo che stiamo per svelarvi.

Se il partner si appella al diritto di privacy e non accetta di darvi prova della sua innocenza facendovi sbirciare nel suo telefono potrebbe essere per ovvi motivi di principio, oppure semplicemente perché vi sta nascondendo qualcosa. Se non riuscite più a fidarvi di lui, il nostro consiglio è quello di usare il dito giusto.

Quindi, la prossima volta che sbloccherà il telefono osservate quale dito usa per sbloccarlo, solitamente la scelta si riconduce al pollice o all’indice.

Seconda cosa da fare, assicuratevi che sia lontano dal telefono, rilassato, meglio ancora se addormentato. Questo sembrerebbe il momento propizio per prendere un piccolo pezzo di scotch trasparente e poggiarlo sul tasto dell’impronta digitale.

Da questa operazione dipende il successo del piano diabolico attuato per spiarlo. Se riuscirai a prendere la sua impronta correttamente, avrai accesso al suo telefono quando e tutte le volte che lo vorrai. Ti basterà tenere il pezzo di scotch e fare in modo che non si contamini.

Se avete dubbi o sensi di colpa potreste iniziare col testare la sincerità del partner e provare a geolocalizzarlo grazie a WhatsApp per vedere se vi mente a proposito delle sue posizioni. In rete troverete un’infinità di consigli per sfruttare la tecnologia.

Come tenere a freno la gelosia

In alcuni casi i nostri sospetti potrebbero dipendere da un’eccessiva gelosia provata verso il partner. La gelosia è una sensazione naturale, ma può rappresentare un pericolo per la coppia. La paura di perdere l’altro potrebbe spingerci ad adottare comportamenti eccessivi ed inopportuni. Per tenere sotto controllo la gelosia dovete cercare di limitare la paranoia e porvi sempre le giuste domande. Potresti avere paura di non meritarlo più che di perderlo e questo dipenderebbe da una mancanza di fiducia in te stesso più che nel rapporto. Cerca di fare luce sulla questione e rifletti. Trova il modo di eliminare quei pensieri e rassicurati sulla tua relazione, rendendola ogni giorno più bella e speciale. Prenditi cura di te stessa, cerca valorizzarti ed essere seducente, sii sempre attraente e bella, principalmente questo ti fa sentire bene con te stessa, ma un partner non trascurato è sempre ben accettato nella coppia.

Se sei stato tradito in precedenza non significa che debbano tradirti ancora, evita paranoie e brutti pensieri dovuti a precedenti storie. Dagli la fiducia che merita, non farlo sentire sempre controllato e sotto processo, questo potrebbe scatenare rabbia e discussioni anche se è innocente. Se lui ti fa stare male, valuta la possibilità di lasciarlo, invece di rattoppare una relazione che non va, inizia su nuove basi.