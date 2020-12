Scuola, vacanze di Natale 2020: il calendario potrebbe cambiare

Scuola in tutta Italia le vacanze di Natale scatteranno il 23 o 24 dicembre ma non è detto che finiscano il 6 gennaio.

Da una parte il governo e le Regioni, dall’altra le famiglie. E in mezzo gli studenti che ancora più dello scorso anno scolastico sono sballottati. Quando eravamo in pieno lockdown, tutti a casa e tutti in Dad (la Didattica a distanza). Adesso invece le vacanze di Natale 2020 e il ritorno a scuola stanno diventano un caso nazionale.

Il premier Giuseppe Conte anche dietro alle pressioni della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, vorrebbe riaprire in maniera dimostrativa le aule per la Seconda e Terza media oltre che i Licei., La data ipotizzata prima di Natale è il 14 dicembre, in modo da concedere almeno 7-8 giorni in classe prima delle vacanze di Natale. Ma i governatori regionali e anche il Cts frenano sull’ipotesi, preferendo una linea più prudente.

In tutto questi si inseriscono le raccomandazione della Commissione europea. Nel suo ultimo report sul mondo della scuola ha invitato tutti i Paesi membri ad allungare le vacanze scolastiche oltre al 6 gennaio, oppure di ripartire comunque con un periodo di didattica a distanza. Tutto questo per “ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività”, come ha riportato l’Ansa che ha letto per prima la bozza del testo.

Vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua: le date in Italia

Quindi è possibile che per tutti il rientro sia fissato non il 7 gennaio, ma almeno lunedì 11, se non il 18 che è il lunedì successivo. Una decisione sarà comunque preda a breve ed è probabile che sia inserita nel nuovo Dpcm Natale in arrivo il 3 o 4 dicembre.

Ma come saranno le vacanze scolastiche da qui alla fine dell’anno? In Lazio, Campania, Abruzzo, Piemonte,Lombardia, Liguria, Calabria, Umbria, Puglia quelle di Natale inizieranno il 23 dicembre e termineranno il 6 gennaio, salvo cambiamenti in corsa.

Invece scuole chiuse dal 24 dicembre al 6 gennaio, in Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise.

Successivamente diverse regioni, ma non tutte, hanno previsto almeno tre giorni di stop per le vacanze di Carnevale, dal 15 al 17 febbraio. In Trentino però quello è il periodo della settimana bianca, da sabato 13 a domenica 21 febbraio.

Infine le vacanze di Pasqua, che partiranno da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 compresi.