Partita di basket con i Lego: bambino di 9 anni star sui social – VIDEO

Un bambino di 9 anni diventa protagonista sui social per aver costruito e riprodotto una partita di basket con i Lego. È successo in provincia di Modena. La testimonianza del padre.

Da una casualità può nascere un’opportunità. È successo a Sassuolo, in provincia di Modena, dove la caparbietà di un padre e l’ironia del figlio hanno fatto la differenza: i due, infatti, sono finiti al centro delle cronache per aver fatto una cosa tanto semplice quanto straordinaria. Divertirsi al chiuso con (relativamente) poco è ancora possibile: loro hanno costruito un intero campo da basket – in scala, naturalmente – con i Lego. Giocatori inclusi.

Ne è venuta fuori una vera e propria simulazione: l’incontro è stato ripreso in video dal papà e postato sui social network. Il bambino si è divertito anche a fare la telecronaca, una scena incredibile nella sua semplicità. Questo siparietto, in men che non si dica, si è trasformato in un successo sui social network: decine di migliaia le condivisioni e i commenti.

Basket con i Lego, il video impazza sui social

Al punto che il padre è stato contattato dal Resto del Carlino e ha raccontato come è nata l’idea: “La sua passione è il basket, lo pratica da quando aveva 5 anni. Ci abbiamo messo qualche giorno per realizzare il campo in Lego. Lui – aggiunge il genitore – si è divertito a commentarlo. È nato tutto casualmente, non pensavamo potesse essere così apprezzato”, ha concluso l’uomo.

Il video è diventato capillare in Rete, fra le tendenze impera l’hashtag #Legobasket: un momento particolarmente divertente e curioso ha animato le giornate di molti. Un bambino di 9 anni ha portato alla ribalta la voglia di andare oltre ogni impedimento con semplicità: i sorrisi migliori si celano dietro le piccole cose.