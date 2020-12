Quante volte da bambina o da grande ti sei chiesta a cosa fossero riconducibili quelle misteriose apparizioni, ombre che facevano timore, in camera da letto? A tutti noi è capitato almeno una volta nella vita di fare un incubo terrificante.

Questi episodi portano inevitabilmente ad una paura che talvolta si moltiplica, ci si sente quasi paralizzati, Fermi nel letto e prigionieri del nostro corpo. Un team di studiosi si è messo all’opera per studiare questi fenomeni che richiamano a veri e propri stati di paralisi del sonno, ma vediamoci chiaro.

Paralisi del sonno: cosa accade veramente?

La paralisi del sonno è una condizione che spiega molti dei fenomeni notturni misteriosi. È riconducibile a una sorta di stato di meditazione e di rilassamento come spiegano diversi studiosi, una condizione di narcolessia alla quale ne consegue una paralisi notturna.

Di fatto, circa il 20% della popolazione incappa in episodi di paralisi del sonno e, in queste occasioni si intravedono talvolta degli esseri misteriosi. Scopriamo quanto viene riportato da l’AdnKronos Salute Baland Jalal, ricercatore del Department of Psychiatry della Cambridge University, autore dello studio in collaborazione con il team di Giuseppe Piazzi del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell’Università di Bologna/Irccs Istituto delle Scienze neurologiche di Bologna.

So in prima persona quanto possa essere terrificante la paralisi del sonno, avendola sperimentata molte volte io stesso – confessa Baland Jalal – Ma per alcune persone, la paura può far sì che andare a letto, che dovrebbe essere un’esperienza rilassante, diventi un momento di terrore

Fonte: (quotidianodiragusa.it)

La paralisi del sonno comporterebbe una sorta di mobilizzazione dei muscoli scheletrici, questa emerge all’inizio del sonno, o poco prima del risveglio.

Le persone che vivono questa condizione divengono quasi terrorizzate da eventuali, chiamiamoli così, intrusi all’interno della loro camera da letto. La paralisi del sonno influenza fortemente il riposo e ovviamente è più frequente in condizioni psichiatriche come un disturbo da stress post traumatico. Accade molto spesso che chi soffre di narcolessia porti con sé episodi Di paralisi del sonno.

La terapia di meditazione-rilassamento ha portato a un drastico calo delle volte in cui i pazienti hanno sperimentato la paralisi del sonno, inoltre tendevano a trovare le allucinazioni meno inquietanti. E’ un passo nella giusta direzione”, dice l’esperto. Se i ricercatori saranno in grado di replicare i loro risultati in un numero maggiore di persone, potrebbe finalmente essere disponibile una terapia relativamente semplice per aiutare le persone afflitte da questo problema.

Fonte: (quotidianodiragusa.it)