Il meteo del 4 Dicembre 2020 conferma che continuerà a piovere sull’Italia anche nel corso della giornata di Venerdì. Il Sud respira, ma le temperature si abbassano.

Dopo giorni di precipitazioni terribilmente intense, il Sud Italia si gode una breve pausa, durante la quale le precipitazioni perderanno gradualmente di intensità. Le piogge residue toccheranno esclusivamente il Salento.

Anche le Alpi saranno toccate da rovesci e precipitazioni particolarmente intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio. Non si escludono accumuli di neve fresca su molti rilievi, con grande rimpianto di coloro che non potranno godere della stagione sciistica come ogni anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Il Nord Ovest dovrà sopportare scrosci di pioggia e precipitazioni nevose anche in bassa quota sulle Alpi e sui rilievi liguri, nonché sulla Pianura Padana, soprattutto in basso Piemonte e Lombardia.

Le temperature caleranno soprattutto al Sud, dove ormai l’inverno è diventato padrone del territorio da diverse settimane.

Previsioni per il Nord Italia

Tanta neve sulle Alpi orientali fin dal primo mattino, con rovesci piovosi sulla Liguria e sul Nord della Toscana. La situazione non migliorerà affatto nel corso della giornata, portando anzi a un acuto peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sul versante tirrenico del Nord Italia.

Nemmeno la notte concederà una vera e propria tregua: le precipitazioni nevose e piovose continueranno anche nelle ore notturne.

Unici sprazzi di sole sull’estremo Nord del Trentino e sull’Est estremo del Friuli Venezia Giulia.

In mattinata temperature prossime allo zero in Val d’Aosta e sul tutto il Piemonte, mentre nelle ore più calde della giornata in Liguria si toccheranno anche i 14° a Spezia e Imperia con picchi di 12° a Genova.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia dovrà sopportare un cielo molto nuvoloso su gran parte del territorio per tutta la mattinata.

Peggioramenti nel pomeriggio con rovesci a carattere temporalesco principalmente sul versante tirrenico in corrispondenza della costa Toscana che continueranno ininterrottamente fino a sera. Scrosci piovosi anche sul Sud del Lazio.

Sulla Sardegna le condizioni meteo del 4 Dicembre 2020 continueranno a peggiorare nel corso della giornata, con temporali su Sassari e Oristano tra il tardo pomeriggio e la serata.

In mattinata temperature prossime allo zero in Emilia Romagna, dove nel corso delle ore più calde della giornata la colonnina di mercurio arriverà a segnare solo 7° in più.

Una situazione diversa a Cagliari, Otranto e Oristano: in Sardegna le temperature massime oscilleranno tra i 16° e i 17°.

Previsioni del Tempo per Il Sud Italia e la Sicilia

Dopo aver dovuto sopportare temporali, nubifragi e gravi danni causati dalle intense precipitazioni degli scorsi giorni, il Sud Italia tira finalmente un respiro di sollievo e può godersi sole intenso durante il giorno e cielo sereno o parzialmente nuvoloso durante le ore serali.

Il meteo del 4 Dicembre 2020 segnala piogge residue soltanto sul Salento e sulla sfortunata Agrigento, unica provincia siciliana in cui si addenserà qualche nuvola portatrice di pioggia nel corso della giornata.

Temperature in calo anche al Sud, dove le minime arriveranno a soli 3° in Basilicata e 2° a Campobasso e Isernia nelle ore del primo mattino.

Massime comunque piuttosto alte sulla Sicilia, dove a Palermo, Trapani e Siracusa si registrano “solo” 18° nelle ore centrali della giornata.

Peggio in Puglia, dove nel pomeriggio difficilmente le temperature massime saliranno oltre i 15°.