Guenda Goria a Pomeriggio Cinque ammette: “Mi ha fatto soffrire”

Guenda Goria, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, ha ammesso di aver sofferto in passato su quello su cui oggi ride.

Guenda Goria è stata una delle ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata invitata negli studi di Cologno per parlare dei numerosi flirt passati di suo padre. Argomento su cui oggi ride e scherza, ma che in passato l’ha fatta soffrire e non poco.

“Oggi stanno uscendo un sacco di donne che avrebbero avuto un flirt con mio padre” ha commentato ironica Guenda Goria a Pomeriggio 5. “Manco fosse Alain Delon” ha aggiunto divertita. “Io oggi ci rido e ci scherzo, ma non è stato facile in passato. Mi ha fatto soffrire molto” ha ammesso, facendo riferimento ai numerosi flirt che suo padre avrebbe avuto.

Durante il corso della sua ospitata, però, oltre alla confessione su Amedeo Goria, Barbara d’Urso non poteva non chiederle cos’è successo con Telemaco, visti che i due sono stati rinchiusi nell’ascensore di Live.

Pomeriggio 5: Guenda Goria racconta la verità su Telemaco

A Pomeriggio Cinque, Guenda Goria ha aggiornato il pubblico di canale 5 sul suo rapporto con Telemaco, l’uomo che le ha rubato il cuore ma che l’ha ferita profondamente dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip.

I due si sono incontrati nell’ascensore di Live, ma in onda purtroppo non è andata la conclusione del loro incontro. Per questo motivo Barbara d’Urso ne ha approfittato per chiederglielo di persona. “Ci sono ancora molte cose da chiarire” ha rivelato la figlia di Maria Teresa Ruta. “Ci siamo confrontando, diciamo che c’è stato un rapporto“ ha aggiunto con il sorriso stampato sulle labbra, non appena la padrona di casa le ha chiesto se ci fosse stato un bacio tra loro.

“Siete rimasti chiusi nell’ascensore per ore” ha commentato maliziosa Barbara. “Ovviamente c’erano le porte aperte eh” ha aggiunto, mettendo subito a tacere le persone maliziose, che hanno mal interpretato le parole della figlia d’arte.

Telemaco e Guenda Goria sono tornati insieme? Sentite che dice la ex gieffina a #Pomeriggio5! pic.twitter.com/2C8szVb52x — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 3, 2020

Guenda Goria e Telemaco riusciranno a recuperare il loro rapporto che sembrerebbe essersi sgretolato soltanto a causa di un’incomprensione e niente di più? Noi non possiamo che fare il tifo per il loro amore e il loro sentimento.