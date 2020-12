Esisterà il numero perfetto di quante volte fare l’amore per essere felici? La risposta, incredibilmente è sì! Ecco il numero perfetto!

Buone notizie per tutti i matematici all’ascolto!

A quanto pare, infatti, è stato individuato il numero di volte preciso in cui fare l’amore che servirebbe a mantenere una relazione giovane e felice.

Volete scoprire di quante volte stiamo parlando? Iniziamo subito!

Fare l’amore: quante volte per essere felici? Ecco la risposta

Riguardo i rapporti intimi sono tantissime le notizie e le informazioni che leggiamo ogni giorno.

Il motivo è solo uno: il benessere di tantissime coppie gira proprio intorno a loro!

Ovviamente non si tratta di un assunto scritto nella pietra; tantissime coppie decidono gradualmente anche di diradare o non avere rapporti intimi (come le coppie bianche) e funzionano benissimo comunque!

Di certo, però, i rapporti intimi sono spesso oggetto di dubbi ed incertezze e gli studi, a riguardo, sono davvero tantissimi!

Abbiamo già dimostrato, infatti, quanto sia salutare per la coppia programmare gli appuntamenti piccanti o quanti e quali sono i luoghi comuni più dannosi riguardo i rapporti sessuali.

Ma non è finita qui! Tra metodi per eccitare il partner usando i capelli e la scoperta di quando arriva l’intesa sessuale in una coppia(spoiler: si parla di anni), sembra proprio che i rapporti intimi siano veramente una scienza difficilissima.

Oggi, quindi, vi riveliamo quante volte bisognerebbe avere rapporti intimi per essere una coppia felice.

Tenetevi forte, la risposta è veramente sorprendente: una volta a settimana!

C’è a chi sembrerà poco e a chi sembrerà troppo ma, secondo gli studiosi dell’Università di Toronto che hanno condotto questo studio per ben 4 anni, una volta a settimana è la misura giusta per essere felici!

Analizzando la vita di 30.000 persone (non poche!), gli studiosi hanno decretato che fare l’amore una volta a settimana è quanto basta per avere un rapporto sano e felice.

Insomma, non sono solo le amicizie del liceo a decretare se avrete o no una buona vita sentimentale: è anche l’appuntamento settimanale sotto le coperte!

A quanto pare, infatti, soprattutto nei rapporti lunghi e duraturi è impossibile mantenere una media di rapporti costante e continua.

Nessuno dice che siete anormali se vi capita di farlo una, due, tre volte al giorno, anzi!

Meglio ricordare che ognuno di noi è unico e speciale che, quindi, anche la nostra relazione sentimentale decisamente non fa differenza!

Spesso, però, soprattutto quando la coppia è “ben rodata” subentrano meccanismi decisamente invalidanti.

Ci troviamo oberati d’impegni, pieni di stress (non ci scordiamo che c’è anche una pandemia globale in atto, con tutte le sue conseguenze), e spesso sfoghiamo tutto il nostro disagio sul partner.

Non solo in maniera aggressiva (insofferenza o litigate) ma anche… limitando gli incontri intimi!

Non c’è veramente niente di male e succede a tutti.

Ogni coppia, infatti, deve passare uno stadio nel quale da una passione sfrenata si inizia a costruire qualcosa di diverso e non si passa tutto il giorno sotto le coperte!

Ora, a quanto pare, avete una risposta alle vostre domande e, soprattutto, potrete mettervi il cuore in pace.

Il numero perfetto di rapporti intimi sarebbe di 1 a settimana!

Oltre ai rapporti intimi, infatti, una relazione è fatta veramente di molto altro.

Ci sono le lunghe chiacchierate, le coccole, condividere passioni od interessi: di certo, non esiste di certo solo l’amore fisico!

Insomma, una vera e propria regola, ovviamente, non c’è.

Quando si parla di rapporti intimi, infatti, l’unica condizione è che entrambi i partner si sentano felici ed al sicuro, non obbligati a fare niente che non vorrebbero e che, in definitiva, ci sia rispetto e chiarezza.

Sapere che, però, le coppie veramente felici non si sentono in obbligo di fare l’amore tutti i giorni o tutti i minuti è un vero passo avanti!

Secondo questo studio, infatti, quello che conta non è tanto la quantità ma la qualità.

Come si fa a definire la qualità di un rapporto sessuale?

Ovviamente noi non possiamo dirvi come dovreste vivere la vostra sessualità, in quale maniera o… quanto è qualitativamente valido!

Questo è un valore personale, che deve essere riscontrato solo da voi e dal vostro partner.

Per costruire l’intimità, però, ci vuole altro e non solo tanti rapporti.

Avete bisogno di intimità mentale, spontaneità ed una buona dose di ironia ed allegria!

