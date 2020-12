Nei salotti televisivi e sulle riviste di cronaca rosa sarà ricordata per sempre per essere stata la moglie di un ricchissimo playboy italiano, ma oggi sta cercando di trovare la sua strada (e un nuovo amore).

Bellissima, super in forma, ancora molto giovane e soprattutto con tanta voglia di ricominciare una vita indipendente. Questo, in breve, è il ritratto da adulta di una bambina nata nel 1980 a Soverato che si è fatta strada nel mondo della moda grazie a un fisico statuario e un sorriso dolcissimo, lo stesso che nel 1997 incantò i giudici di Miss Italia, convincendoli a conferirle il titolo di Miss Sorriso.

Alta 1,76 metri può vantare misure letteralmente perfette, anche dopo la gravidanza: 90 – 62 – 89. Per questo motivo nel corso della sua carriera ha sfilato per famosissime maison di moda come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

Coltivando l’ambizione di entrare anche negli studi televisivi, ha partecipato alle selezioni per diventare velina (anche se non è stata scelta per sgambettare sul bancone di Antonio Ricci) e successivamente ha preso parte con piccoli ruoli in serie televisive di successo come Un Medico in Famiglia e Le Ragazze di Piazza di Spagna.

Nel 2005 partecipa a un reality show di Rai Uno (Ritorno al Presente) e per Rai 1 conduce la finale del talent Sognando Hollywood su Rai 1 insieme a Franco di Mare.

Il 2005 però è anche l’anno della svolta, durante la quale conosce l’uomo destinato a diventare il grande amore della sua vita, suo marito e il padre di suo figlio.

Modella, showgirl e moglie di un playboy gelosissimo

La ragazza che si guadagnò la fascia di Miss Sorriso probabilmente non avrebbe mai sognato che nel giro di qualche anno la sua vita avrebbe subito una totale rivoluzione.

Del resto, essere la moglie di Flavio Briatore è un’esperienza che cambierebbe radicalmente la vita di chiunque. Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che qui compare con un adorabile cappellino di paglia all’età di soli 9 mesi.

Il rapporto tra Briatore e la Gregoraci era stato bollato da molti giornali come l’ennesimo flirt di Flavio Briatore, noto per essere stato il compagno di donne bellissime come Naomi Campbell e anche un insaziabile playboy.

Smentendo tutti, invece, il fidanzamento di Flavio ed Elisabetta durò tre anni, cioè fino al 2008, anno in cui i due decisero di convolare a nozze. Sembrò finalmente che Flavio Briatore avesse trovato qualcuno per cui valesse la pena rinunciare al titolo di scapolo d’oro d’Italia e, per dieci anni, fu esattamente così.

Al matrimonio parteciparono moltissimi invitati illustri, tra cui un buon amico di Flavio Briatore, il Cavaliere Silvio Berlusconi (che lo stesso Briatore ha messo in pericolo Covid-19 a causa di un’imprudente visita di cortesia nel corso di quest’estate).

Due anni dopo, precisamente nel 2010, nacque il figlio della coppia a cui fu dato il nome di Nathan Falco. Flavio ed Elisabetta hanno dimostrato in più di un’occasione di essere una coppia di genitori affiatati ed affezionatissimi al loro bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Purtroppo la storia d’amore tra Flavio ed Elisabetta ha visto la sua fine nel 2018, dopo esattamente 10 anni di matrimonio. I due divorziarono ma mantennero ottimi rapporti, soprattutto per impedire che Nathan potesse soffrire troppo per la loro separazione.

Nel corso del lockdown della scorsa primavera i due hanno trascorso però moltissimo tempo insieme, tanto che sembrava tornata l’armonia che aveva tenuto felicemente insieme la famiglia per tanti anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Secondo alcune recentissime dichiarazioni di Elisabetta (poi smentite e poi riconfermate da Flavio Briatore) all’epoca della “felice convivenza forzata”, sull’onda dell’entusiasmo Flavio le propose addirittura di diventare di nuovo sua moglie. La risposta a quanto pare non fu un sì.

A scoraggiare il ritorno di Fiamma di Elisabetta potrebbe essere stata anche la forte gelosia di Flavio Briatore, il quale ha sempre tentato di ostacolare la carriera di Elisabetta nel momento in cui quest’ultima ha tentato di tornare assiduamente in televisione dopo il divorzio.

Sono molte le voci che confermano l’impegno di Briatore a dissuadere Elisabetta dall’entrare nella casa del Grande Fratello, temendo probabilmente (e a giusta ragione) che si sarebbe parlato spessissimo della sua vita familiare e dei dettagli del suo matrimonio con Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli e Pier💘 (@gregorellimyobsession_)

Nonostante tutto, Elisabetta è riuscita a conquistarsi la sua nuova libertà dopo la fine del matrimonio con Flavio e che abbia approfittato del Grande Fratello anche per tentare la strada per un nuovo amore. Del resto l’accordo con Briatore in merito ai suoi nuovi fidanzati durava “soltanto” tre anni …