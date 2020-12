Charles Leclerc stupendo e elegante in una veste inedita. Scopriamo il suo outfit.

Charles Leclerc è pronto a seguire le orme di Louis Hamilton in fatto di stile.

Charles Leclerc, il 22enne monegasco che corre con la ferrari si è mostrato in un nuovo abbigliamento. Un abbigliamento a cui non siamo abituati a vederlo. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Oltre a essere riconfermato come pilota per il cavallino rosso e aver fatto sognare i tifosi della rossa lo scorso anno a Monza regalando una vittoria dopo anni di digiuno. Charles Leclerc si riconferma un’icona di stile.

Vediamo insieme il suo ultimo outfit.

Charles Leclerc, bellezza mozzafiato in smoking

Smoking nero, camicia bianca e papillon: Charles Leclerc si posiziona come icona di stile. Avevamo già tempo fa parlato della sua foto in barca che ha fatto impazzire i fan.

Stavolta Leclerc fa impazzire per un altro outfit. Mani in bella vista, sguardo profondo e perso nel vuoto. Ha tutte le carte in regola per diventare un sex symbol oltre che un campione della nuova stagione della Formula 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

In questa foto scrive: “New suit. New pictures” ossia nuovo smoking, nuova foto. Difatti recentemente lo abbiamo visto e conosciuto come testimonial di molti brand famosi e di lusso. Stavolta, il giovane menegasco indossa un abito di Giorgio Armani.

Tra i commenti spiccano alcuni che lo descrivono come il “futuro James Bond”, quelli che si congratulano per l’elegante dell’outfit e quelli che riconoscono la sua immensa bellezza.